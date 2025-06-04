Контрактники у віці 18-25 років зможуть навчатися без відриву від служби
Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт про право на освіту для військовослужбовців (18-25 років), які служать за контрактом або мобілізацією.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Олексія Гончаренка в Telegram.
За його даними урядовий проєкт №13235 за основу підтримали 253 депутати.
Згідно з проєктом, військовослужбовці віком від 18 до 25 років зможуть навчатися у вишах і коледжах без відриву від служби.
Вони отримають гарантії збереження місця навчання та стипендії на період військової служби.
Також їм гарантують право на відпустку для складання іспитів та навчання у закладі вищої освіти,
Пільги поширюються як на здобуття вищої, так і фахової передвищої ((коледжі, технікуми тощо) освіти.
Законопроєктом пропонується внести зміни до законів України "Про військовий обов’язок і військову службу", "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", "Про вищу освіту", "Про освіту" та "Про фахову передвищу освіту".
Пільги для контрактників 18-25 років
Нагадаємо, громадяни України, які уклали контракт на військову службу у віці до 25 років у період з 24 лютого 2022 року та брали безпосередню участь у бойових діях протягом щонайменше шести місяців, мають право на одноразову грошову винагороду в розмірі 1 мільйон гривень.
Після завершення контракту військовослужбовці мають право на безкоштовне навчання у навчальних закладах у межах державних квот.
Військовослужбовці мають право на безоплатне медичне обслуговування, включаючи стоматологічну допомогу та зубопротезування.
Військовослужбовці мають право на пільги при отриманні позики на будівництво або ремонт житла, приєднання до інженерних мереж, а також на зведення або придбання житла.
Мобілізовані військовослужбовці мають право на збереження місця роботи, а час проходження військової служби зараховується до страхового стажу.
Учасники бойових дій мають право на 75% знижки на оплату житлово-комунальних послуг в межах встановлених норм.
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