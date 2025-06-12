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Молоді військові зможуть навчатися без відриву від служби: указ Зеленського

Київ, Четвер 12 червня 2025 23:49
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Молоді військові зможуть навчатися без відриву від служби: указ Зеленського Фото: військові 18-25 років зможуть навчатися без відриву від служби (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українські військові віком від 18 до 25 років зможуть навчатися без відриву від служби. Президент Володимир Зеленський підписав указ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ №396, опублікований на сайті Офісу президента.

Глава держави вніс зміни до пункту 173 Положення про проходження громадянами України військової служби у ЗСУ. У першому реченні пункту слова "за новим контрактом, та особи" змінили на "за новим контрактом, військовослужбовці віком від 18 до 25 років, які проходять військову службу за контрактом або за призовом під час мобілізації, на особливий період, та особи".

Указ набрав чинності з 12 червня 2025 року.

Зазначається, що військовослужбовці рядового складу, сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом та продовжили строк військової служби за новим контрактом, мають право навчатися без відриву від військової служби.

Нагадаємо, у травні Рада підтримала в першому читанні законопроєкт, який надає право на освіту для військовослужбовців віком 18-25 років, які служать за контрактом або мобілізацією.

Передбачено зміни до законів про вищу освіту, про освіту та про фахову передвищу освіту, а саме:

  • закріплення гарантії військовослужбовців віком від 18 до 25 років, які проходять військову службу за контрактом, права на навчання;
  • надання права військовослужбовцям віком від 18 до 25 років, які проходять військову службу за контрактом або за призовом під час мобілізації, навчатися у закладах вищої освіти для здобуття відповідного рівня освіти без відриву від служби, а також права на відпустку у зв’язку з навчанням у закладі вищої освіти;
  • збереження місця навчання та стипендії на період військової служби.

Передбачено, що під час дії воєнного стану військовослужбовцям віком від 18 до 25 років, які не мають вищої освіти та які навчаються у закладах вищої освіти для здобуття вищої освіти, надається відпустка для навчання.

Також зазначимо, що для українців віком 18-24 років пропонують окремий контракт для служби в армії з певними пільгами. Більше про це - у матеріалі РБК-Україна.

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