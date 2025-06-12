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Молодые военные смогут учиться без отрыва от службы: указ Зеленского

Киев, Четверг 12 июня 2025 23:49
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Молодые военные смогут учиться без отрыва от службы: указ Зеленского Фото: военные 18-25 лет смогут учиться без отрыва от службы (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские военные в возрасте от 18 до 25 лет смогут учиться без отрыва от службы. Президент Владимир Зеленский подписал указ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ №396, опубликованный на сайте Офиса президента.

Глава государства внес изменения в пункт 173 Положения о прохождении гражданами Украины военной службы в ВСУ. В первом предложении пункта слова "по новому контракту, и лица" изменили на "по новому контракту, военнослужащие в возрасте от 18 до 25 лет, которые проходят военную службу по контракту или по призыву по мобилизации, на особый период, и лица".

Указ вступил в силу с 12 июня 2025 года.

Отмечается, что военнослужащие рядового состава, сержантского и старшинского состава, которые проходят военную службу по контракту и продлили срок военной службы по новому контракту, имеют право учиться без отрыва от военной службы.

Напомним, в мае Рада поддержала в первом чтении законопроект, который предоставляет право на образование для военнослужащих в возрасте 18-25 лет, которые служат по контракту или мобилизации.

Предусмотрены изменения в законы о высшем образовании, об образовании и о профессиональном предвысшем образовании, а именно:

  • закрепление гарантии военнослужащих в возрасте от 18 до 25 лет, проходящих военную службу по контракту, права на обучение;
  • предоставление права военнослужащим в возрасте от 18 до 25 лет, которые проходят военную службу по контракту или по призыву по мобилизации, учиться в учреждениях высшего образования для получения соответствующего уровня образования без отрыва от службы, а также права на отпуск в связи с обучением в учреждении высшего образования;
  • сохранение места обучения и стипендии на период военной службы.

Предусмотрено, что во время действия военного положения военнослужащим в возрасте от 18 до 25 лет, которые не имеют высшего образования и которые учатся в учреждениях высшего образования для получения высшего образования, предоставляется отпуск для обучения.

Также отметим, что для украинцев в возрасте 18-24 лет предлагают отдельный контракт для службы в армии с определенными льготами. Больше об этом - в материале РБК-Украина.

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