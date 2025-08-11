Молоді лікарі зможуть отримати 200 тисяч гривень: які умови

Молоді лікарі, які завершили підготовку в інтернатурі й працюватимуть у сільській місцевості та на прифронтових територіях, можуть розраховувати на 200 тис. грн допомоги від держави.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МОЗ.
Йдеться про фахівців, які, починаючи з 2025 року, закінчили інтернатуру в одному з 20 державних закладів вищої освіти, підпорядкованих Міністерству охорони здоров'я або Міністерству освіти і науки.
При цьому, для отримання виплат, треба укласти щонайменше трирічний договір про роботу, яка розміщена на Єдиному вебпорталі вакансій медичних працівників. Можна обирати як державний, так і комунальний заклад.
Важливо! Він повинен знаходитись у сільській місцевості або на території активних бойових дій.
Також для працевлаштування потрібно, щоб укомплектованість лікарських посад в медзакладі не перевищувала 75%. Можна укласти договір із закладом, до якого лікар вже влаштувався після завершення інтернатури, якщо він відповідає наведеним вимогам.
На роботі видають лист про відповідність всім вимогам, який потрібно буде подати з рештою нижчевказаних документів до закладу вищої освіти, де проходили інтернатуру. Важливо зробити це 10 жовтня.
Подати документи можна особисто або листом на офіційну електронну пошту закладу освіти. Контакти закладів освіти можна знайти на сайті МОЗ.
Заклад вищої освіти розглядає документи й у разі погодження видає наказ про призначення виплати. Виплата допомоги здійснюється до кінця бюджетного року.
Однак виплату доведеться повернути протягом 10 днів у разі дострокового звільнення за власним бажанням, згодою сторін або за неналежне виконання обов’язків.
Водночас повертати кошти не потрібно, якщо заклад припинив роботу за спеціальністю лікаря, у разі форс-мажорних обставин, встановлення інвалідності І або ІІ групи лікарю або його близьким, а також у разі призову лікаря до війська.
