Молодые врачи смогут получить 200 тысяч гривен: какие условия

Молодые врачи, которые завершили подготовку в интернатуре и будут работать в сельской местности и на прифронтовых территориях, могут рассчитывать на 200 тыс. грн помощи от государства.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
Речь идет о специалистах, которые, начиная с 2025 года, закончили интернатуру в одном из 20 государственных высших учебных заведений, подчиненных Министерству здравоохранения или Министерству образования и науки.
При этом, для получения выплат, надо заключить как минимум трехлетний договор о работе, которая размещена на Едином вебпортале вакансий медицинских работников. Можно выбирать как государственное, так и коммунальное учреждение.
Важно! Учреждение должно находиться в сельской местности или на территории активных боевых действий.
Также для трудоустройства нужно, чтобы укомплектованность врачебных должностей не превышала 75%. Можно заключить договор с учреждением, в которое врач уже устроился после завершения интернатуры, если оно соответствует приведенным требованиям.
На работе выдают письмо о соответствии всем требованиям, которое нужно будет подать с остальными нижеуказанными документами в учреждение высшего образования, где проходили интернатуру. Важно сделать это 10 октября.
Подать документы можно лично или письмом на официальную электронную почту учебного заведения. Контакты учебных заведений можно найти на сайте Минздрава.
Заведение высшего образования рассматривает документы и в случае согласования издает приказ о назначении выплаты. Выплата помощи осуществляется до конца бюджетного года.
Однако выплату придется вернуть в течение 10 дней в случае досрочного увольнения по собственному желанию, согласию сторон или за ненадлежащее исполнение обязанностей.
В то же время возвращать средства не нужно, если заведение прекратило работу по специальности врача, в случае форс-мажорных обстоятельств, установления инвалидности I или II группы врачу или его близким, а также в случае призыва врача в армию.
