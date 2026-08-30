Молоді доведеться відкладати до 10 років: де в Україні найдоступніше перше житло

Оренда однокімнатної квартири може забирати від 14% до 76% зарплати молодої людини залежно від міста. А на купівлю власного житла в найдорожчих містах довелося б умовно накопичувати близько 10 років.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на дослідження OLX Нерухомість.
Головне:
Для розрахунків аналітики взяли медіанну зарплату молоді у вакансіях із позначкою "підходить для студентів / кандидатів до 18 років". У липні 2026 року вона становила 29 306 грн.
Найвищі витрати на оренду зафіксували в західних містах:
У Чернівцях, Луцьку та Тернополі оренда забирає приблизно половину доходу, а у Вінниці, Одесі та Хмельницькому - від 43% до 48%.
Найменше навантаження на бюджет - у містах півдня та сходу України:
Різниця між лідерами та аутсайдерами рейтингу перевищує п'ять разів: у Херсоні оренда коштує майже у шість разів дешевше, ніж в Ужгороді.
Аналітики також порівняли, скільки часу знадобилося б молодій людині, якби вона могла відкладати всю медіанну зарплату щомісяця. Це умовний показник, який не враховує витрати на життя, інфляцію чи зміну цін на нерухомість.
Термін накопичення:
Найдовше накопичувати довелося б у Києві, Львові та Ужгороді - близько 10 років. Натомість у Запоріжжі та Херсоні умовний термін становить лише 2 роки, а в Харкові, Сумах і Миколаєві - близько 3 років.
За оцінкою OLX Нерухомість, різниця в доступності першого житла між українськими містами сягає п'ятикратного розриву навіть за однакового рівня доходу.
Читайте також про те, що у Житомирі зросли ціни на житло. Найбільше подорожчали однокімнатні квартири, зараз вони коштують 55 тисяч доларів. Оренда залишаєтьсч доступнішою: одно- та двокімнатні квартири здають за 12 тисяч гривень на місяць, трикімнатні - 14 тисяч гривень.
Раніше ми писали про те, що ціни на житло у Вінниці також підскочили. Тепер однокімнатні квартири продають за 56 тисяч доларів, а здають в оренду за 15 тисяч гривень на місяць.