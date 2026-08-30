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Молоді доведеться відкладати до 10 років: де в Україні найдоступніше перше житло

10:42 30.08.2026 Нд
3 хв
Оренда житла в Києві з'їдає 58% доходу, однак столиця лише на 4-му місці у рейтингу найвищих цін
aimg Василина Копитко
Що відбувається на ринку житла в Україні (фото: Freepik)

Оренда однокімнатної квартири може забирати від 14% до 76% зарплати молодої людини залежно від міста. А на купівлю власного житла в найдорожчих містах довелося б умовно накопичувати близько 10 років.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на дослідження OLX Нерухомість.

Головне:

  • Найдорожча оренда для молоді - в Ужгороді та Львові: понад 76% зарплати.
  • Київ - четвертий за дорожнечею оренди: близько 58% доходу.
  • Найдоступніша оренда - у Херсоні, Сумах та Миколаєві.
  • На купівлю квартири в Києві, Львові та Ужгороді потрібно близько 10 років накопичень.
  • Запоріжжя та Херсон - міста з найкоротшим умовним терміном накопичення: близько 2 років.

Де оренда забирає найбільшу частину зарплати

Для розрахунків аналітики взяли медіанну зарплату молоді у вакансіях із позначкою "підходить для студентів / кандидатів до 18 років". У липні 2026 року вона становила 29 306 грн.

Найвищі витрати на оренду зафіксували в західних містах:

  • Ужгород: 22 404 грн - 76,4% зарплати;
  • Львів: 22 248 грн - 76% зарплати;
  • Івано-Франківськ: 17 707 грн - 60% зарплати;
  • Київ: 17 000 грн - 58% зарплати.

У Чернівцях, Луцьку та Тернополі оренда забирає приблизно половину доходу, а у Вінниці, Одесі та Хмельницькому - від 43% до 48%.

Читайте також: Львів обігнав Київ за цінами на новобудови: де квартири подорожчали найбільше в Україні

Де молоді найпростіше орендувати житло

Найменше навантаження на бюджет - у містах півдня та сходу України:

  • Херсон: 4 000 грн - 14% зарплати;
  • Суми: 6 500 грн - 22% зарплати;
  • Миколаїв: 6 799 грн - 23,2% зарплати;
  • Запоріжжя: 7 000 грн - 24% зарплати;
  • Харків: 7 500 грн - 26% зарплати.

Різниця між лідерами та аутсайдерами рейтингу перевищує п'ять разів: у Херсоні оренда коштує майже у шість разів дешевше, ніж в Ужгороді.

Скільки років потрібно відкладати на власну квартиру

Аналітики також порівняли, скільки часу знадобилося б молодій людині, якби вона могла відкладати всю медіанну зарплату щомісяця. Це умовний показник, який не враховує витрати на життя, інфляцію чи зміну цін на нерухомість.

Термін накопичення:

  • 10 років - Київ, Львів, Ужгород
  • 8 років - Вінниця, Чернівці
  • 6-7 років - Луцьк, Рівне, Тернопіль, Одеса, Житомир та ще 4 міста
  • 2-3 роки - Запоріжжя, Херсон, Харків, Суми, Миколаїв

Найдоступніші міста для купівлі першого житла

Найдовше накопичувати довелося б у Києві, Львові та Ужгороді - близько 10 років. Натомість у Запоріжжі та Херсоні умовний термін становить лише 2 роки, а в Харкові, Сумах і Миколаєві - близько 3 років.

За оцінкою OLX Нерухомість, різниця в доступності першого житла між українськими містами сягає п'ятикратного розриву навіть за однакового рівня доходу.

Читайте також про те, що у Житомирі зросли ціни на житло. Найбільше подорожчали однокімнатні квартири, зараз вони коштують 55 тисяч доларів. Оренда залишаєтьсч доступнішою: одно- та двокімнатні квартири здають за 12 тисяч гривень на місяць, трикімнатні - 14 тисяч гривень.

Раніше ми писали про те, що ціни на житло у Вінниці також підскочили. Тепер однокімнатні квартири продають за 56 тисяч доларів, а здають в оренду за 15 тисяч гривень на місяць.

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