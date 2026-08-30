Молоді доведеться відкладати до 10 років: де в Україні найдоступніше перше житло

Головне: Найдорожча оренда для молоді - в Ужгороді та Львові: понад 76% зарплати.

- в Ужгороді та Львові: понад 76% зарплати. Київ - четвертий за дорожнечею оренди: близько 58% доходу.

близько 58% доходу. Найдоступніша оренда - у Херсоні, Сумах та Миколаєві.

- у Херсоні, Сумах та Миколаєві. На купівлю квартири в Києві, Львові та Ужгороді потрібно близько 10 років накопичень.

Запоріжжя та Херсон - міста з найкоротшим умовним терміном накопичення: близько 2 років.

Де оренда забирає найбільшу частину зарплати

Для розрахунків аналітики взяли медіанну зарплату молоді у вакансіях із позначкою "підходить для студентів / кандидатів до 18 років". У липні 2026 року вона становила 29 306 грн.

Найвищі витрати на оренду зафіксували в західних містах:

Ужгород: 22 404 грн - 76,4% зарплати;

Львів: 22 248 грн - 76% зарплати;

Івано-Франківськ: 17 707 грн - 60% зарплати;

Київ: 17 000 грн - 58% зарплати.

У Чернівцях, Луцьку та Тернополі оренда забирає приблизно половину доходу, а у Вінниці, Одесі та Хмельницькому - від 43% до 48%.

Де молоді найпростіше орендувати житло

Найменше навантаження на бюджет - у містах півдня та сходу України:

Херсон: 4 000 грн - 14% зарплати;

Суми: 6 500 грн - 22% зарплати;

Миколаїв: 6 799 грн - 23,2% зарплати;

Запоріжжя: 7 000 грн - 24% зарплати;

Харків: 7 500 грн - 26% зарплати.

Різниця між лідерами та аутсайдерами рейтингу перевищує п'ять разів: у Херсоні оренда коштує майже у шість разів дешевше, ніж в Ужгороді.

Скільки років потрібно відкладати на власну квартиру

Аналітики також порівняли, скільки часу знадобилося б молодій людині, якби вона могла відкладати всю медіанну зарплату щомісяця. Це умовний показник, який не враховує витрати на життя, інфляцію чи зміну цін на нерухомість.

Термін накопичення:

10 років - Київ, Львів, Ужгород

8 років - Вінниця, Чернівці

6-7 років - Луцьк, Рівне, Тернопіль, Одеса, Житомир та ще 4 міста

2-3 роки - Запоріжжя, Херсон, Харків, Суми, Миколаїв

Найдоступніші міста для купівлі першого житла

Найдовше накопичувати довелося б у Києві, Львові та Ужгороді - близько 10 років. Натомість у Запоріжжі та Херсоні умовний термін становить лише 2 роки, а в Харкові, Сумах і Миколаєві - близько 3 років.

За оцінкою OLX Нерухомість, різниця в доступності першого житла між українськими містами сягає п'ятикратного розриву навіть за однакового рівня доходу.