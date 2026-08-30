Молодежи придется откладывать до 10 лет: где в Украине самое доступное первое жилье

Аренда однокомнатной квартиры может забирать от 14 до 76% зарплаты молодого человека в зависимости от города. А на покупку собственного жилья в самых дорогих городах пришлось бы условно копить около 10 лет.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на исследование OLX Недвижимость.
Главное:
Для расчетов аналитики взяли медианную зарплату молодежи в вакансиях с отметкой "подходит для студентов/кандидатов до 18 лет". В июле 2026 года она составляла 29 306 грн.
Самые высокие затраты на аренду зафиксировали в западных городах:
В Черновцах, Луцке и Тернополе аренда занимает примерно половину дохода, а в Виннице, Одессе и Хмельницком - от 43% до 48%.
Самая маленькая нагрузка на бюджет - в городах юга и востока Украины:
Разница между лидерами и аутсайдерами рейтинга превышает пять раз: в Херсоне аренда стоит почти в шесть раз дешевле, чем в Ужгороде.
Аналитики также сравнили, сколько времени понадобилось бы молодому человеку, если бы он мог откладывать всю медианную зарплату ежемесячно. Это условный показатель, не учитывающий расходы на жизнь, инфляцию или изменение цен на недвижимость.
Срок накопления:
Дольше всего накапливать пришлось бы в Киеве, Львове и Ужгороде - около 10 лет. В Запорожье и Херсоне условный срок составляет всего 2 года, а в Харькове, Сумах и Николаеве - около 3 лет.
По оценке OLX Недвижимость, разница в доступности первого жилья между украинскими городами достигает пятикратного разрыва даже при одинаковом уровне дохода.
Читайте также о том, что в Житомире выросли цены на жилье. Больше всего подорожали однокомнатные квартиры, сейчас они стоят 55 тысяч долларов. Аренда остается более доступной: одно- и двухкомнатные квартиры сдают за 12 тысяч гривен в месяц, трехкомнатные - 14 тысяч гривен.
Ранее мы писали о том, что цены на жилье в Виннице тоже подскочили. Теперь однокомнатные квартиры продают за 56 тысяч долларов, а сдают в аренду за 15 тысяч гривен в месяц.