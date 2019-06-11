Молодежная сборная Украины завоевала путевку в финал ЧМ-2019

Юношеская сборная Украины U-20 впервые в истории стала финалистом чемпионата мира. Подопечные Александра Петракова переиграли команду Италии (1:0) в поединке 1/2 финала ЧМ-2019, который проходит в Польше.

Счет в матче был открыт на 65 минуте благодаря усилиям Булеца. Однако начиная с 80 минуты украинцы играли в меньшинстве - Попов получил вторую желтую и покинул поле. Итальянцам удалось забить гол на 91 минуте, но взятие ворот было отменено после использования системы VAR.

Следующий соперник украинской команды определится во втором полуфинале, в котором Эквадор сыграет с Южной Кореей. Финал состоится 15 июня в 19:00 по киевскому времени.

В групповом раунде ЧМ сборная Украины U-20 после побед над США (2:1), Катаром (1:0) и ничьей с Нигерией (1:1) заняла первое место в своем квартете, в 1/8 финала разгромила Панаму (4:1), а в 1/4 финала справилась с Колумбией (1:0).

Напомним, накануне полуфинального матча ЧМ-2019 в молодежную команду присоединился вратарь сборной Украины Андрей Лунин.