Молодіжна збірна України виборола путівку у фінал ЧС-2019

Юнацька збірна України U-20 вперше в історії стала фіналістом чемпіонату світу. Підопічні Олександра Петракова переграли команду Італії (1:0) в поєдинку 1/2 фіналу ЧС-2019, що проходить у Польщі.

Рахунок в матчі був відкритий на 65 хвилині завдяки зусиллям Сергія Булеци. Однак починаючи з 80 хвилини українці грали у меншості - Попов отримав другу жовту і покинув поле. Італійцям вдалося забити гол на 91 хвилині, але взяття воріт було скасовано після використання системи VAR.

Наступний суперник української команди визначиться у другому півфіналі, в якому Еквадор зіграє з Південною Кореєю. Фінал відбудеться 15 червня в місті Лодзь о 19:00 за київським часом.

У груповому раунді ЧС збірна України U-20 після перемог над США (2:1), Катаром (1:0) і нічиєї з Нігерією (1:1) посіла перше місце у своєму квартеті, в 1/8 фіналу розгромила Панаму (4:1), а в 1/4 фіналу впоралася з Колумбією (1:0).

Нагадаємо, напередодні півфінального матчу ЧС-2019 до молодіжної команди приєднався воротар збірної України Андрій Лунін.