ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Молодежь из ОРДЛО не знает о льготах для поступления в вузы Украины, - Костыря

Новина українською →
Киев, Четверг 29 июля 2021 10:38
Молодежь из ОРДЛО не знает о льготах для поступления в вузы Украины, - Костыря Фото: Инна Костыря (facebook com / ua.kiev.inna)
Автор: Наталия Гурковская

Дети с неподконтрольных территорий - выпускники школ практически не знают о льготе, которую они имеют, чтобы поступить в ВУЗ.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление доктора политических наук, проректора Киевского национального университета культуры и искусств Инны Костыри.

По ее словам, те же дети с неподконтрольных территорий, которые все же собираются вступать в украинские вузы сдают в большинстве ВНО, поскольку информация о льготах для них для поступления без конкурса и ВНО в украинские университеты не доходит до них, и вынуждены конкурировать со всеми другими за возможность учиться бесплатно на бюджетных местах.

"За молодежь надо бороться, - отметила она. - Потому что молодежь - это будущее и мы не должны давать оккупанту возможность воровать нашу молодежь и допускать, чтобы он там раздавал паспорта. Мы на этом примере видим, что мы недорабатываем на этом поприще - все мы, в том числе и власть, которую мы выбрали".

Напомним, что дети с оккупированных территорий Крыма и Донбасса имеют право поступать в вузы без ВНО на бюджетные места по специально выделенным квотам для них.

Читайте РБК-Украина в Google News
ВНО ОРДЛО
NEWS
Трех украинских спортсменов отстранили от Олимпиады-2020: названа причина
Трех украинских спортсменов отстранили от Олимпиады-2020: названа причина
DAILY
Инструкция к государству. Зачем Конституцию все время меняют и что с ней снова не так
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Инструкция к государству. Зачем Конституцию все время меняют и что с ней снова не так