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Молодь з ОРДЛО не знає про пільги для неї у ВНЗ на підконтрольній Україні території, - Костиря

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Київ, Четвер 29 липня 2021 10:38
Молодь з ОРДЛО не знає про пільги для неї у ВНЗ на підконтрольній Україні території, - Костиря Фото: Інна Костиря (facebook com / ua.kiev.inna)
Автор: Наталія Гурковська

Діти з непідконтрольних територій - випускники шкіл практично не знають про пільгу, яку вони мають, щоб вступити до ВНЗ.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву доктора політичних наук, проректора Київського національного університету культури і мистецтв Інни Костирі.

За її словами, ті ж діти з непідконтрольних територій, які все ж збираються вступати до українських ВНЗ здають в переважній більшості ЗНО, оскільки інформація про пільги для них для вступу без конкурсу та ЗНО до українських університетів до них не доходить, і змушені конкурувати з усіма іншими за можливість вчитися безкоштовно на бюджетних місцях.

"За молодь треба боротися, - зазначила вона. - Бо молодь - це майбутнє і ми не повинні давати окупанту можливість красти нашу молодь і допускати, щоб він там роздавав паспорти. Ми на цьому прикладі бачимо, що ми недопрацьовуємо на цій ниві - всі ми, в тому числі і влада, яку ми обрали".

Нагадаємо, що діти з окупованих територій Криму та Донбасу мають право вступати у ВНЗ без ЗНО на бюджетні місця за спеціально виділеними квотами для них.

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