"Молоде бабине літо" вже в Україні? Що це й коли насправді приходить осінь

Чому дехто каже про "молоде бабине літо"

Зранку понеділка (7 вересня) метеоролог і синоптик Наталка Діденко розповіла, що погоду в Україні до четверга (10 вересня) включно буде визначати антициклон.

"Якщо вам зараз запропонують невеличку відпустку, навіть і не думайте - погоджуйтесь", - порадила фахівець у своєму Facebook.

Вона нагадала також, що антициклон - це поле високого атмосферного тиску "із зазвичай класною погодою".

Синоптик зауважила, що впродовж наступних днів "буде дуже багато сонця у денні години" і прийде потепління (підвищення температури повітря у більшості областей).

"За деякими ознаками, зараз в Україні панує молоде бабине літо", - розповіла Діденко.

Вона додала, що "часто воно трапляється з 28 серпня по 11 вересня".

"Ми звикли до класичного бабиного літа, яке приходить у жовтні. Але і зараз можемо насолоджуватися молодим бабиним літом із чудовою чорнобривцевою погодою", - констатувала експерт.

Чим характеризується "бабине літо" в цілому

Виходячи зі словника метеорологічних термінів від Українського гідрометеорологічного центру, бабине літо - це період:

сухої погоди восени;

теплої погоди восени;

тривалістю від кількох днів до кількох тижнів.

При цьому начальниця відділу взаємодії зі ЗМІ УкрГМЦ Наталія Птуха у коментарі РБК-Україна раніше пояснила, що в цілому такого визначення, як "бабине літо" - в метеорології немає.

Тобто це, за її словами, радше "народна назва".

Спеціаліст визнала, що зазвичай йдеться про період теплої погоди, який настає після похолодання восени.

Тим часом "молодим бабиним літом" дехто дійсно може називати тепле продовження метеорологічного літа впродовж календарної осені.

"Так виокремлюють, розрізняють... А потім, після похолодання, вже більш таке (класичне "бабине літо", - Ред.) - знову. Коли може бути період теплої погоди", - розповіла експерт УкрГМЦ.

Коли насправді настає метеорологічна осінь

Згідно з даними фахівців Закарпатського обласного центру з гідрометеорології, метеорологічна осінь фіксується тоді, коли температура повітря:

знижується;

стійко переходить через +15°C - у бік пониження.

Тоді повітря стає прохолоднішим, а світловий день - помітно скорочується.

Водночас експерти зауважили, що сьогодні осінь в Україні "змінює обличчя".

"Вона стала довгою, м'якою, але водночас різкою у своїх кінцевих акордах", - пояснили в обласному центрі з гідрометеорології.

Повідомляється також, що "тривалі періоди високих температур у вересні та жовтні зсувають настання метеорологічної зими на пізніші терміни".

Насамкінець варто зауважити, що станом на 7 вересня 2026 року метеорологічна осінь в Україні, за даними УкрГМЦ, ще не настала.