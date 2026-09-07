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"Молодое бабье лето" уже в Украине? Что это и когда на самом деле приходит осень

18:56 07.09.2026 Пн
3 мин
Осень в Украине "меняет лицо", но как именно?
aimg Ирина Костенко
На Украину надвигается потепление (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Синоптики предупреждают украинцев об ощутимом потеплении в ближайшие дни, поэтому некоторые уже начали говорить о приходе "молодого бабьего лета".

Подробнее о вероятном наступлении "молодого бабьего лета", понятии "бабье лето" в Украине в целом и когда на самом деле наступает метеорологическая осень, - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Почему некоторые говорят о "молодом бабьем лете"

Утром понедельника (7 сентября) метеоролог и синоптик Наталка Диденко рассказала, что погоду в Украине до четверга (10 сентября) включительно будет определять антициклон.

"Если вам сейчас предложат небольшой отпуск, даже и не думайте - соглашайтесь", - посоветовала специалист в своем Facebook.

Она напомнила также, что антициклон - это поле высокого атмосферного давления "с обычно классной погодой".

Синоптик отметила, что в течение следующих дней "будет очень много солнца в дневные часы" и придет потепление (повышение температуры воздуха в большинстве областей).

"По некоторым признакам, сейчас в Украине царит молодое бабье лето", - рассказала Диденко.

Она добавила, что "часто оно случается с 28 августа по 11 сентября".

"Мы привыкли к классическому бабьему лету, которое приходит в октябре. Но и сейчас можем наслаждаться молодым бабьим летом с прекрасной бархатной погодой", - констатировала эксперт.

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Чем характеризуется "бабье лето" в целом

Исходя из словаря метеорологических терминов от Украинского гидрометеорологического центра, бабье лето - это период:

  • сухой погоды осенью;
  • теплой погоды осенью;
  • продолжительностью от нескольких дней до нескольких недель.

При этом начальница отдела взаимодействия со СМИ УкрГМЦ Наталья Птуха в комментарии РБК-Украина ранее объяснила, что в целом такого определения, как "бабье лето" - в метеорологии нет.

То есть это, по ее словам, скорее "народное название".

Специалист признала, что речь обычно идет о периоде теплой погоды, который наступает после похолодания осенью.

Тем временем "молодым бабьим летом" некоторые действительно могут называть теплое продолжение метеорологического лета в течение календарной осени.

"Так выделяют, различают... А потом, после похолодания, уже более такое (классическое "бабье лето", - Ред.) - снова. Когда может быть период теплой погоды", - рассказала эксперт УкрГМЦ.

Читайте также: Надежда на осеннее тепло: когда можно ждать "бабье лето" в Украине

Когда на самом деле наступает метеорологическая осень

Согласно данным специалистов Закарпатского областного центра по гидрометеорологии, метеорологическая осень фиксируется тогда, когда температура воздуха:

  • снижается;
  • устойчиво переходит через +15°C - в сторону понижения.

Тогда воздух становится прохладнее, а световой день - заметно сокращается.

В то же время эксперты отметили, что сегодня осень в Украине "меняет лицо".

"Она стала длинной, мягкой, но в то же время резкой в своих конечных аккордах", - объяснили в областном центре по гидрометеорологии.

Сообщается также, что "длительные периоды высоких температур в сентябре и октябре сдвигают наступление метеорологической зимы на более поздние сроки".

В заключение стоит отметить, что по состоянию на 7 сентября 2026 года метеорологическая осень в Украине, по данным УкрГМЦ, еще не наступила.

Напомним, ранее мы рассказывали, почему "бабье лето" называется именно так и имеет ли аналоги в других странах мира.

Тем временем в УкрГМЦ раскрыли всю правду о работе синоптиков и создании прогнозов погоды.

Читайте также, какой может быть погода в Украине в сентябре в целом.

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