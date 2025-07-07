Молода дівчина Венсана Касселя похизувалася сталевим пресом у бікіні

Які купальники вибрала дівчина Венсана Касселя

Для відпочинку вона обрала кілька досить відвертих купальників. Перший - купальник-бікіні світло-бежевого відтінку, який контрастує із засмаглою шкірою.

Верх купальника має форму бандо з м'якими чашками та тонкими бретелями, які підкреслюють лінію плечей. Тканина на ліфі має легке драпірування по центру, створюючи невеликий об'єм.

Нара Баптиста (фото: instagram.com/narahbaptista)

Плавки досить відверті, з дуже високою посадкою на стегнах, що візуально подовжує ноги. Вони мають тонкі бічні частини, що підкреслюють вигини стегон. На плавках видно дрібний візерунок, який надає їм додаткової витонченості.

Дівчина Касселя (фото: instagram.com/narahbaptista)

Другий варіант, який показала Баптиста, чорний купальник-бікіні. Верх купальника - це бандо без бретелей з металевим кільцем по центру, що додає цікаву деталь.

Нижня частина купальника (плавки) також чорні, класичного крою. Також вона доповнила пляжний лук масивними браслетами різних відтінків.

Дівчина Венсана Касселя показала фігуру (фото: instagram.com/narahbaptista)

Зазначимо, що 28-річна Нара Баптиста вже повністю прийшла у свою форму після пологів і може похвалитися сталевим пресом.

Нара Баптиста (фото: instagram.com/narahbaptista)

Що відомо про стосунки Нари Баптисти з Венсаном Касселем

У квітні 2023 року Кассель офіційно розійшовся зі своєю другою дружиною - моделлю Тіною Кунакі, яка була молодшою за нього на 31 рік.

Їхній шлюб тривав близько п'яти років, і за цей час у пари народилася дочка Амазоні (2019). Подейкують, що причиною розриву стала зрада Тіни.

Уже в листопаді того ж року Кассель підтвердив нові романтичні стосунки з моделлю Нарою Баптистою, опублікувавши у своєму Instagram кілька спільних світлин. Відомо, що Нара на 30 років молодша за нього.

У травні 2024 року пара вперше з'явилася разом на публіці - на Каннському кінофестивалі.

Влітку 2024 року закохані поділилися з підписниками новими фото, підписавши один зі знімків лаконічно: "1". Ймовірно, малася на увазі перша річниця їхніх стосунків.

А вже у вересні 2024 року стало відомо, що Нара Баптиста чекає на дитину.

7 січня 2025 року в них народився син, якого назвали Каетано.

Нара Баптиста і Венсан Кассель (фото: instagram.com/narahbaptista)