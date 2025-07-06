Колишня Комарова показала, що вдягати на пляж, аби вразити всіх: це зможе кожна (фото)
Колишня дружина мандрівника Дмитра Комарова, модель та ведуча Олександра Кучеренко, показала літній образ, який хочеться повторити. Це той самий випадок, коли пляжний "лук" виглядає не просто доречно, а по‑справжньому стильно і трендово.
Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на допис з Instagram Кучеренко.
Колишня Комарова показала, що вдягати на пляж
Олександра обрала яскраво-жовтий купальник, який чудово підкреслює засмагу та додає енергії образу. Сонячний відтінок - один із найгарячіших трендів літа 2025, адже він візуально освіжає й асоціюється з відпочинком.
Фігура Олександри Кучеренко (фото: instagram.com/aakucherenko)
Але справжній wow-ефект створює біла напівпрозора сорочка, накинута поверх купальника.
Кучеренко показала стильний образ на пляж (фото: instagram.com/aakucherenko)
Ця сорочка - ключовий елемент образу. Вона вільного крою, трохи оверсайз та з легкої тканини, яка неймовірно "грає" на тілі під сонцем. А ще привертає увагу принт ззаду й на рукавах.
Що носить Кучеренко (фото: instagram.com/aakucherenko)
Цей "лук" доступний кожній. У ньому немає складного крою, дизайнерських надмірностей чи дорогих брендів. Лише вдале поєднання базових речей, які можна знайти в будь-якому гардеробі або бюджетному магазині. Усе, що потрібно - це трохи фантазії, яскравий купальник, біла сорочка з настроєм і ваша посмішка.
Які кольори купальників підкреслять засмагу
Обираючи купальник для відпочинку, важливо не тільки орієнтуватися на фасон, а й вгадати з кольором. Саме він може або підкреслити ефектну засмагу, або зробити її тьмяною.
Ідеальні кольори для засмаглої шкіри:
- Яскраво-жовтий, він створює контраст і вдало "грається" зі світлом
- Білий, адже це класика, яка завжди круто виглядає на засмаглому тілі
- Бірюзовий, аквамарин, кораловий, помаранчевий, бо такі кольори підсилюють тепло шкіри й роблять тон більш насиченим
- Металеві відтінки (золото, бронза) створюють ефект "дзеркала".
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