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Молекулу, важливу для хімії Всесвіту, нарешті знайшли: сигнал шукали 40 років

08:11 13.11.2026 Пт
2 хв
aimg Ольга Завада
Молекулу, важливу для хімії Всесвіту, нарешті знайшли: сигнал шукали 40 років Розкрито таємницю міжзоряної хімії (фото: NASA, ESA, R. Fedriani та Gladys Kober)
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Астрономи вперше виявили у космосі особливе випромінювання молекули, що складається з трьох атомів водню та має електричний заряд. Його існування фізики передбачили ще 1986 року, однак лише тепер ученим вдалося підтвердити це спостереженнями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дослідження, опубліковане на сервері препринтів arXiv.

Тривалі пошуки та теорія 1986 року

Ще у 1986 році астрофізики Фу-Ші Пан і Такеші Ока з Чиказького університету знайшли пояснення, як така молекула здатна випромінювати світло.

Під час обертання її форма трохи змінюється: замість ідеального трикутника виникає незначна асиметрія, через яку з’являється слабке електричне поле.

Завдяки цьому молекула може випромінювати світло. Майже 40 років цей сигнал залишався настільки слабким, що його не вдавалося зафіксувати навіть у лабораторії.

Читайте більше: Вчені вважали це неможливим: три планети пережили смерть власних зірок-гігантів

Роль космічного телескопа JWST та новонароджених зірок

Ситуацію змінило появлення космічного телескопа імені Джеймса Вебба (JWST), який здатний фіксувати надзвичайно слабке інфрачервоне випромінювання.

Астрономи спрямували його на молоді зорі, які викидають у космос потужні струмені газу зі швидкістю сотні кілометрів на секунду. Коли ці потоки стикаються з навколишніми хмарами газу, виникають ударні хвилі та яскраві ділянки, відомі як об’єкти Гербіга - Аро.

Досліджуючи інфрачервоні дані телескопа про об’єкт HH 168 у зоряній області Цефей А, науковці помітили серію дуже слабких сигналів. Їхні характеристики збіглися з випромінюванням іона H₃⁺, яке ще 1986 року передбачили Фу-Ші Пан і Такеші Ока.

Молекулу, важливу для хімії Всесвіту, нарешті знайшли: сигнал шукали 40 років
Карти газу в HH 168, що ілюструють, як нещодавно виявлене випромінювання триводню повторює розподіл гарячого молекулярного водню (джерело: Neufeld et al., arXiv, 2026)

Загалом дослідники виявили 26 таких сигналів. Найсильніший із них перевищив статистичний поріг у 72 сигми - це означає, що ймовірність випадкового збігу практично відсутня.

Згодом астрономи знайшли таке саме випромінювання і в архівних даних іншого подібного об’єкта - HH 211.

Відкриття дає вченим новий спосіб досліджувати зіткнення потоків газу у космосі та процеси, які відбуваються навколо молодих зір.

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