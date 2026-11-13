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Молекулу, важную для химии Вселенной, наконец-то нашли: сигнал искали 40 лет

08:11 13.11.2026 Пт
2 мин
aimg Ольга Завада
Молекулу, важную для химии Вселенной, наконец-то нашли: сигнал искали 40 лет Раскрыта тайна межзвездной химии (фото: NASA, ESA, R. Fedriani и Gladys Kober)
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Астрономы впервые обнаружили в космосе особое излучение молекулы, состоящей из трех атомов водорода и электрического заряда. Его существование физики предусмотрели еще в 1986 году, однако только теперь ученым удалось подтвердить это наблюдениями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исследование, опубликованное на сервере препринтов arXiv.

Длительные поиски и теория 1986 года

Еще в 1986 году астрофизики Фу-Ши Пан и Такеши Ока из Чикагского университета нашли объяснение, как такая молекула способна излучать свет.

При вращении ее форма несколько меняется: вместо идеального треугольника возникает незначительная асимметрия, из-за которой появляется слабое электрическое поле.

Благодаря этому молекула может излучать свет. Почти 40 лет этот сигнал оставался настолько слаб, что его не удавалось зафиксировать даже в лаборатории.

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Роль космического телескопа JWST и новорожденных звезд

Ситуацию изменило появление космического телескопа имени Джеймса Вебба (JWST), способного фиксировать чрезвычайно слабое инфракрасное излучение.

Астрономы направили его на молодые звезды, которые выбрасывают в космос мощные потоки газа со скоростью сотни километров в секунду. Когда эти потоки сталкиваются с окружающими облаками газа, возникают ударные волны и яркие участки, известные как объекты Гербига - Аро.

Исследуя инфракрасные данные телескопа об объекте HH 168 в звездной области Цефей А, ученые заметили серию очень слабых сигналов. Их характеристики совпали с излучением иона H₃⁺, которое еще в 1986 году предусмотрели Фу-Ши Пан и Такеши Ока.

Молекулу, важную для химии Вселенной, наконец-то нашли: сигнал искали 40 лет
Карты газа в HH 168, иллюстрирующие, как недавно обнаруженное излучение трехводорода повторяет распределение горячего молекулярного водорода (источник: Neufeld et al., arXiv, 2026)

Всего исследователи обнаружили 26 таких сигналов. Самый сильный из них превысил статистический порог в 72 сигмы - это означает, что вероятность случайного совпадения практически отсутствует.

Впоследствии астрономы нашли такое же излучение и в архивных данных другого подобного объекта - HH 211.

Открытие дает ученым новый способ исследовать столкновение потоков газа в космосе и происходящие вокруг молодых звезд процессы.

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