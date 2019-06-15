Из Молдовы представители Демпартии вылетели чартерными рейсами

В Молдове после оставки правительства, которое находится в оппозиции к президенту Игорю Додону, местные СМИ сообщили о приземлившихся в аэропорту Кишинева, а позже о вылетевших из страны бизнес-джетах. Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на newsmaker, на борту самолетов находились представители Демократической партии.

Сообщается о пяти самолетах. Два самолета прилетели в Кишинев из Турции, еще один - из Киева. Откуда прилетели еще два борта - пока не известно.

По данным, полученным с сервисов мониторинга полетов, два из пяти частных самолетов уже вылетели из Кишинева. Один из самолетов, Gulfstream G200, приземлился в Одессе, второй, Bombardier CRJ-200LR черного цвета, - улетел в направлении России.

Позже в эфире канала TV8 со ссылкой на источники в аэропорту журналисты узвали, что второй самолет отправился в Москву. На его борту - Сара Шор, Мирон Шор, Маргарита Шор, Клавдия Орлова, Марина Жданова, Юрие Фотеску, Элис-Розмари Хорвуд. Они - близкие Илана Шора - лидера партии "Шор", депутата парламента, бизнесмена.

Также журналистка Наталья Морарь сообщила в эфире канала TV8, что на одном из частных самолетов страну планировал покинуть и лидер Демпартии олигарх Влад Плахотнюк.

На канале TV8 сказали также, что на одном из молдавских пограничных пропускных пунктов заметили бывшего премьер-министра страны Юрия Лянкэ. С января 2018 года по 8 июня 2019 года он был вице-премьером по европейской интеграции.

Напомним, президент Молдовы Игорь Додон аннулировал указ премьер-министра Павла Филипа о роспуске парламента, считая, что Филип не имеет права исполнять обязанности президента.

Политический кризис в Молдове возник после выборов в феврале, когда партии не успели за три месяца сформировать коалицию и правительства. По истечению срока президент заявил, что имеет право не объявлять новые выборы. После этого Конституционный суд отстранил его от власти, так как тот не выполнил требования Конституции Молдовы.