ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Молдове уходит в отставку правительство Филипа

Новости » Политика    14.06.2019 - 18:01
В Молдове уходит в отставку правительство Филипа
Фото: Павел Филип (securityconference.de)

14 июня правительство Павла Филипа ушло в отставку

Правительство Молдовы под руководством премьер-министра Павла Филипа в полном составе уходит в отставку. Об этом заявил во время брифинга по итогам Национального политического совета Демократической партии Владимир Чеботарь, передает Newsmaker.

По его словам, Демократическая партия Молдовы не отказывается от идеи проведения досрочных выборов и считает их единственным выходом в сложившейся ситуации.

"Это необходимо для того, чтобы новая власть была легитимной", - добавил он.

Как подчеркнул Чеботарь, Демпартия остается единой командой и готова работать эффективно и на благо граждан. 

Напомним, политический кризис в Молдове возник после выборов в феврале, когда партии не успели за три месяца сформировать коалицию и правительства. По истечению срока президент заявил, что имеет право не объявлять новые выборы. После этого Конституционный суд отстранил его от власти, так как тот не выполнил требования Конституции Молдовы. 

Ранее РБК-Украина сообщало, что президент Молдовы Игорь Додон аннулировал указ премьер-министра Павла Филипа о роспуске парламента, считая, что Филип не имеет права исполнять обязанности президента.

Кроме того, Министерство иностранных дел Украины одновременно признало премьер-министрами Молдовы бывшего главу правительства Павла Филипа и главу нового правительства Майю Санду. 

Украинцам советуют не участвовать в демонстрациях в Молдове МИД Украины одновременно называет премьерами Молдовы Филиппа и Санду
Новости Украины Молдоваправительствокризис
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь