Російські "Шахеди" знову "заблукали" у Молдові під час атаки на Україну удень 17 листопада. Переважна частина з них розбилася.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства оборони Молдови у Facebook.
У Міноборони повідомили, що п’ять із семи безпілотників, які порушили повітряний простір країни 17 листопада, "зазнали аварії" поблизу населених пунктів:
Також про можливе шосте падіння повідомили в Окницькому районі.
Ще один дрон зник із систем моніторингу поблизу міста Леова, рухаючись у напрямку кордону.
У Міноборони кажуть, що ці безпілотники пролетіли над територією країни у період з 15:45 до 18:10.
"Центр повітряних операцій продовжує здійснювати моніторинг повітряного простору Республіки Молдова у координації з відповідними органами влади та партнерами", - йдеться у заяві.
Раніше РБК-Україна писало, що Міністерство оборони Молдови повідомило про два випадки порушення повітряного простору країни об’єктами типу аеростата 7 листопада.
Крім того, у Молдові в ніч на 11 жовтня впав і вибухнув безпілотник, хоча національні системи повітряного спостереження не зафіксували несанкціонованого перетину кордону.
Вранці 3 жовтня Міноборони Молдови повідомило, що на території країни вибухнули три ракети і два дрони. Ще один об'єкт за хвилину пролетів над молдовським повітряним простором у напрямку Паланки.
Зазначимо, того дня уламки безпілотників виявили у чотирьох районах Молдови. Загалом поліція зафіксувала п'ять окремих випадків падіння літальних апаратів.
В одному з випадків вибух пошкодив вікна будівлі. Крім того, після падіння дрона загорілася суха трава.