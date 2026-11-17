7 дронів РФ у Молдові

У Міноборони повідомили, що п’ять із семи безпілотників, які порушили повітряний простір країни 17 листопада, "зазнали аварії" поблизу населених пунктів:

Келтуйторі,

Погорнічень,

Погребени,

Кухурештій-де-Жос.

Також про можливе шосте падіння повідомили в Окницькому районі.

Ще один дрон зник із систем моніторингу поблизу міста Леова, рухаючись у напрямку кордону.

У Міноборони кажуть, що ці безпілотники пролетіли над територією країни у період з 15:45 до 18:10.

"Центр повітряних операцій продовжує здійснювати моніторинг повітряного простору Республіки Молдова у координації з відповідними органами влади та партнерами", - йдеться у заяві.