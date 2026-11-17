Ранее РБК-Украина писало, что Министерство обороны Молдовы сообщило о двух случаях нарушения воздушного пространства страны объектами типа аэростата 7 ноября.

Кроме того, в Молдове в ночь на 11 октября упал беспилотник, хотя национальные системы воздушного наблюдения не зафиксировали несанкционированного пересечения границы.

Утром 3 октября Минобороны Молдовы сообщило, что на территории страны взорвались три ракеты и две дроны . Еще один объект через минуту пролетел над молдавским воздушным пространством в направлении Паланки.

Отметим, в тот день обломки дронов обнаружили в 4-х районах Молдовы. В целом полиция зафиксировала пять частных случаев падения летательных аппаратов.

В одном из случаев взрыв повредил окна здания. Кроме того, после падения дрона загорелась сухая трава.