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Російські "Шахеди" знову "заблукали" у Молдові під час атаки на Україну удень 17 листопада. Переважна частина з них розбилася.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства оборони Молдови у Facebook.

7 дронів РФ у Молдові У Міноборони повідомили, що п’ять із семи безпілотників, які порушили повітряний простір країни 17 листопада, "зазнали аварії" поблизу населених пунктів: Келтуйторі,

Погорнічень,

Погребени,

Кухурештій-де-Жос. Також про можливе шосте падіння повідомили в Окницькому районі. Ще один дрон зник із систем моніторингу поблизу міста Леова, рухаючись у напрямку кордону. У Міноборони кажуть, що ці безпілотники пролетіли над територією країни у період з 15:45 до 18:10. "Центр повітряних операцій продовжує здійснювати моніторинг повітряного простору Республіки Молдова у координації з відповідними органами влади та партнерами", - йдеться у заяві.