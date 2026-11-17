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Российские "Шахеды" снова "заблудились" в Молдове во время атаки на Украину днем 17 ноября. Подавляющая часть из них разбилась.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства обороны Молдовы в Facebook .

7 дронов РФ в Молдове В Минобороны сообщили, что пять из семи беспилотников, нарушивших воздушное пространство страны 17 ноября, "потерпели крушение" вблизи населенных пунктов: Келтутори,

Погорничений,

Погребены,

Кухурештий-де-Жосс. Также о возможном шестом падении сообщили в Окницком районе. Еще один дрон исчез из систем мониторинга вблизи города Леова, двигаясь в направлении границы. В Минобороны говорят, что эти беспилотники пролетели над территорией страны в период с 15.45 до 18.10. "Центр воздушных операций продолжает мониторинг воздушного пространства Республики Молдова в координации с соответствующими органами власти и партнерами", - говорится в заявлении.