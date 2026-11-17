В Молдову залетели 7 дронов РФ во время атаки на Украину
Российские "Шахеды" снова "заблудились" в Молдове во время атаки на Украину днем 17 ноября. Подавляющая часть из них разбилась.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства обороны Молдовы в Facebook .
7 дронов РФ в Молдове
В Минобороны сообщили, что пять из семи беспилотников, нарушивших воздушное пространство страны 17 ноября, "потерпели крушение" вблизи населенных пунктов:
- Келтутори,
- Погорничений,
- Погребены,
- Кухурештий-де-Жосс.
Также о возможном шестом падении сообщили в Окницком районе.
Еще один дрон исчез из систем мониторинга вблизи города Леова, двигаясь в направлении границы.
В Минобороны говорят, что эти беспилотники пролетели над территорией страны в период с 15.45 до 18.10.
"Центр воздушных операций продолжает мониторинг воздушного пространства Республики Молдова в координации с соответствующими органами власти и партнерами", - говорится в заявлении.
Ранее РБК-Украина писало, что Министерство обороны Молдовы сообщило о двух случаях нарушения воздушного пространства страны объектами типа аэростата 7 ноября.
Кроме того, в Молдове в ночь на 11 октября упал беспилотник, хотя национальные системы воздушного наблюдения не зафиксировали несанкционированного пересечения границы.
Утром 3 октября Минобороны Молдовы сообщило, что на территории страны взорвались три ракеты и две дроны . Еще один объект через минуту пролетел над молдавским воздушным пространством в направлении Паланки.
Отметим, в тот день обломки дронов обнаружили в 4-х районах Молдовы. В целом полиция зафиксировала пять частных случаев падения летательных аппаратов.
В одном из случаев взрыв повредил окна здания. Кроме того, после падения дрона загорелась сухая трава.