В Молдову пытались ввезти одежду и флаги с символами Z и V из России

Сообщается, что партию одежды с запрещенной в Молдове символикой обнаружили в контрольно-пропускном пункте Леушены на молдавско-румынской границе. За рулем микроавтобуса Mercedes Benz Sprinter был гражданин Молдовы.

В частности, таможенники обнаружили партию камуфлированных костюмов и кепок, а также флагов, на которых нарисованы символы Z, V, танки с этими буквами, а внизу надпись "Сила в правде".

Таможенники изъяли партию товара и выясняют все обстоятельства инцидента.