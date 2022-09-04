У Молдову намагалися ввезти одяг і прапори з символами Z і V з Росії

Митники виявили в мікроавтобусі, який їхав з РФ до Молдови, комуфльовану екіпіровку і прапори з символами Z і V.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Newsmaker.
Повідомляється, що партію одягу із забороненою в Молдові символікою виявили в контрольно-пропускному пункті Леушени на молдавсько-румунському кордоні. За кермом мікроавтобуса Mercedes Benz Sprinter був громадянин Молдови.
Зокрема, митники виявили партію камуфльованих костюмів і кепок, а також прапорів, на яких намальовані символи Z, V, танки з цими буквами, а внизу напис "Сила в правді".
Митники вилучили партію товару і з'ясовують всі обставини інциденту.
Нагадаємо, парламент Молдови прийняв закон, згідно з яким на території країни забороняється використання георгіївських стрічок, символів "Z"і " V".
Ініціатива передбачає штрафи в розмірі від 250 до 500 доларів за виготовлення, публічне використання або пропаганду екстремістської, або військової символіки.
Президент Молдови Майя Санду затвердила цю заборону.
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