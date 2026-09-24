В Молдову несколько раз залетали дроны во время атаки РФ на Украину

Утром 24 сентября воздушное пространство Молдовы несколько раз нарушалось беспилотниками во время атаки России на Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NewsMaker .

В Минобороны Молдовы сообщили о по меньшей мере четырех беспилотниках, нарушивших воздушное пространство страны. Это произошло во время атаки России на Украину, в частности, на Одесскую область.

В 05:21 пограничный патруль заметил неизвестный объект, летевший со стороны села Большая Кошница Винницкой области Украины в направлении Василке Сороцкого района. Впоследствии он покинул воздушное пространство Молдавии.

06:14-06:16 - беспилотник пересек границу со стороны Келименцев Черновицкой области Украины в направлении Ларги Бричанского района, а через две минуты вернулся в воздушное пространство Украины.

06:35 - еще один объект вошел в воздушное пространство Молдовы со стороны Приднестровья Винницкой области в направлении Воловицы Сорокского района.

В 06:45 жители заметили его над Флорештским районом: он двигался по маршруту Гура-Кейнарулуй - Лунга - Бахринешты - Гура-Каменчий.

06:58 - беспилотник пролетел со стороны Кодымы Винницкой области в направлении Соколы в Приднестровском регионе. В 07:11 он исчез из систем наблюдения вблизи села Кунич Каменского района.

По соображениям безопасности, воздушное пространство на севере Молдовы временно закрыли. В 07:46 его снова открыли.

Полиция также получила два сообщения о звуках, похожих на взрывы. Около 07:45 их услышал житель Вадул-Рашкова в Шолданешском районе. По предварительным данным, звуки могли доноситься из Каменки на левом берегу Днестра. Еще одно сообщение поступило из окрестностей села Черница Флорештского района.

Также СМИ сообщают, что в Румынии разбился дрон, залетевший с территории Украины.

Беспилотник упал в лесу недалеко от города Солца в уезде Сучава. По данным Минобороны Румынии, объект находился в воздушном пространстве страны около четырёх минут. В результате инцидента никто не пострадал, разрушений нет.

Из-за инцидента в четырёх городах региона временно отложили начало занятий в школах. Для контроля ситуации ВВС Румынии подняли в воздух истребители F-16 и вертолет.