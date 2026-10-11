У Молдові знову вибухнув дрон під час атаки РФ на Україну

На території Молдови в ніч на 11 жовтня впав і вибухнув безпілотник, хоча національні системи повітряного спостереження не зафіксували несанкціонованого перетину кордону.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NewsMaker.
За даними правоохоронців, дрон упав і вибухнув у лісі на околиці села Джамена в Новоаненському районі.
Повідомлення про дрон надійшло до поліції близько 22.20, після чого на місце виїхали групи військових і саперів.
Місце падіння дрона оточили, а фахівці обстежують об’єкт і встановлюють обставини події.
Також правоохоронці закликали громадян не наближатися до підозрілих фрагментів чи предметів і не торкатися їх, а також не відвідувати цей район до завершення перевірок.
Водночас національні системи повітряного спостереження не зафіксували несанкціонованого перетину кордону.
Нагадаємо, вранці 3 жовтня Міноборони Молдови повідомило, що на території країни вибухнули три ракети і два дрони. Ще один об'єкт за хвилину пролетів над молдовським повітряним простором у напрямку Паланки.
Зазначимо, того дня уламки безпілотників виявили у чотирьох районах Молдови. Загалом поліція зафіксувала п'ять окремих випадків падіння літальних апаратів.
В одному з випадків вибух пошкодив вікна будівлі. Крім того, після падіння дрона загорілася суха трава.
Раніше, 30 вересня, дрон перетнув повітряний простір Молдови, впав і вибухнув неподалік села Гирбовець і міста Бендери.