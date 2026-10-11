В Молдове снова взорвался дрон во время атаки РФ на Украину

По данным правоохранителей, дрон упал и взорвался в лесу на окраине села Джамена в Новоаненском районе.

Сообщение о дроне поступило в полицию около 22.20, после чего на место выехали группы военных и саперов.

Место падения дрона оцеплено, а специалисты обследуют объект и устанавливают обстоятельства происшествия.

Также правоохранители призвали граждан не приближаться к подозрительным фрагментам или предметам и не прикасаться к ним, а также не посещать этот район до завершения проверок.

В то же время, национальные системы воздушного наблюдения не зафиксировали несанкционированного пересечения границы.