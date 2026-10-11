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В Молдове снова взорвался дрон во время атаки РФ на Украину

12:02 11.10.2026 Вс
2 мин
aimg Татьяна Степанова
В Молдове снова взорвался дрон во время атаки РФ на Украину Фото: в Молдове снова взорвался дрон во время атаки РФ на Украину (Getty Images)
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На территории Молдовы в ночь на 11 октября упал и взорвался беспилотник, хотя национальные системы воздушного наблюдения не зафиксировали несанкционированное пересечение границы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NewsMaker.

По данным правоохранителей, дрон упал и взорвался в лесу на окраине села Джамена в Новоаненском районе.

Сообщение о дроне поступило в полицию около 22.20, после чего на место выехали группы военных и саперов.

Место падения дрона оцеплено, а специалисты обследуют объект и устанавливают обстоятельства происшествия.

Также правоохранители призвали граждан не приближаться к подозрительным фрагментам или предметам и не прикасаться к ним, а также не посещать этот район до завершения проверок.

В то же время, национальные системы воздушного наблюдения не зафиксировали несанкционированного пересечения границы.

Российские дроны в Молдове.

Напомним, утром 3 октября Минобороны Молдовы сообщило, что на территории страны взорвались три ракеты и две дроны. Еще один объект через минуту пролетел над молдавским воздушным пространством в направлении Паланки.

Отметим, в тот деньобломки беспилотников обнаружили в четырех районах Молдовы. В целом полиция зафиксировала пять частных случаев падения летательных аппаратов.

В одном из случаев взрыв повредил окна здания. Кроме того, после падения дрона загорелась сухая трава.

Ранее, 30 сентября, дрон пересек воздушное пространство Молдовы, упал и взорвался недалеко от села Гырбовец и города Бендеры.

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