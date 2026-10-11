В Молдове снова взорвался дрон во время атаки РФ на Украину
На территории Молдовы в ночь на 11 октября упал и взорвался беспилотник, хотя национальные системы воздушного наблюдения не зафиксировали несанкционированное пересечение границы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NewsMaker.
По данным правоохранителей, дрон упал и взорвался в лесу на окраине села Джамена в Новоаненском районе.
Сообщение о дроне поступило в полицию около 22.20, после чего на место выехали группы военных и саперов.
Место падения дрона оцеплено, а специалисты обследуют объект и устанавливают обстоятельства происшествия.
Также правоохранители призвали граждан не приближаться к подозрительным фрагментам или предметам и не прикасаться к ним, а также не посещать этот район до завершения проверок.
В то же время, национальные системы воздушного наблюдения не зафиксировали несанкционированного пересечения границы.
Российские дроны в Молдове.
Напомним, утром 3 октября Минобороны Молдовы сообщило, что на территории страны взорвались три ракеты и две дроны. Еще один объект через минуту пролетел над молдавским воздушным пространством в направлении Паланки.
Отметим, в тот деньобломки беспилотников обнаружили в четырех районах Молдовы. В целом полиция зафиксировала пять частных случаев падения летательных аппаратов.
В одном из случаев взрыв повредил окна здания. Кроме того, после падения дрона загорелась сухая трава.
Ранее, 30 сентября, дрон пересек воздушное пространство Молдовы, упал и взорвался недалеко от села Гырбовец и города Бендеры.