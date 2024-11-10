UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

У Молдові знайшли вже другий дрон за день

Фото: у Молдові знайшли вже другий дрон (facebook.com/politiarepubliciimoldova)
Автор: Каріна Левицька

На території Молдови знайшли дрон. Це вже друга подібна знахідка в країні за сьогодні, 10 листопада.

На півночі Молдови знайшли вже другий за добу безпілотник після масованої російської атаки дронів проти України.

"Після первинної експертизи було встановлено, що це супроводжуючий льотний апарат дронів типу "Шахед" російського виробництва, на якому не було жодної вибухівки. Попередньо, він був частиною хвилі ударів безпілотників, яких зазнала Україна минулої ночі", - заявили правоохоронці.

Поліція наголосила, що ризиків чи небезпек для безпеки громадян регіону наразі немає.

Нічний обстріл України

Нагадаємо, що сьогодні вночі російські військові знову атакували Україну дронами. Проте десяток безпілотників, ймовірно, збились з курсу і залетіли в Білорусь та Молдову.

Детальніше про знахідки, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Водночас РБК-Україна повідомляло і про те, що Росія випустила по Україні рекордну кількість дронів.

Сили ППО знищили понад 60 дронів, а ще 67 безпілотників були локаційно втрачені. Примітно, що протиповітряна оборона працювала у 13 областях.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
МолдоваВійна в УкраїніВійна Росії проти УкраїниАтака дронів