В Молдове нашли второй дрон за день

Ночной обстрел Украины

Напомним, что сегодня ночью российские военные снова атаковали Украину дронами. Однако десяток беспилотников, вероятно, сбились с курса и залетели в Беларусь и Молдову.

Подробнее о находках, можно узнать в материале РБК-Украина.

В то же время РБК-Украина сообщало и о том, что Россия выпустила по Украине рекордное количество дронов.

Силы ПВО уничтожили более 60 дронов, а еще 67 беспилотников были локационно потеряны. Примечательно, что воздушная оборона работала в 13 областях.

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