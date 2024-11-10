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В Молдове нашли второй дрон за день

Фото: в Молдове нашли уже второй дрон (facebook.com/politiarepubliciimoldova)
Автор: Карина Левицкая

На территории Молдовы нашли дрон. Это уже вторая подобная находка в стране за сегодня, 10 ноября.

На севере Молдовы обнаружили второй за сутки беспилотник после массированной российской атаки дронов против Украины.

"После первичной экспертизы было установлено, что это сопровождающий летный аппарат дронов типа "Шахед" российского производства, на котором не было никакой взрывчатки. Предварительно, он был частью волны ударов беспилотников, которым подверглась Украина прошлой ночью", - заявили правоохранители.

Полиция подчеркнула, что рисков или опасностей для безопасности граждан региона пока нет.

Ночной обстрел Украины

Напомним, что сегодня ночью российские военные снова атаковали Украину дронами. Однако десяток беспилотников, вероятно, сбились с курса и залетели в Беларусь и Молдову.

Подробнее о находках, можно узнать в материале РБК-Украина.

В то же время РБК-Украина сообщало и о том, что Россия выпустила по Украине рекордное количество дронов.

Силы ПВО уничтожили более 60 дронов, а еще 67 беспилотников были локационно потеряны. Примечательно, что воздушная оборона работала в 13 областях.

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МолдоваВойна в УкраинеВойна России против УкраиныАтака дронов