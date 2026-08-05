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У Молдові знайшли уламки російського "Шахеда" (фото)

21:09 05.08.2026 Ср
2 хв
Подібні випадки почастішали у цьому році
aimg Олена Бджола
Фото: фрагменти російського дрона "Шахед" у Молдові (newsmaker.md)

У сільській місцевості Молдови знайшли фрагменти російського "Шахеда", який, ймовірно, вибухнув.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву поліції Молдови, яку передає News Maker.

Російський "Шахед" у Молдові

У Кагульському районі 5 серпня виявили фрагменти безпілотника на кшталт "Герань-2".

Небезпечна знахідка знаходилася у районі села Веленька Кагульського району.

Були зроблені попередні дослідження:

  • знайдених фрагментів,
  • конструктивних характеристик,
  • використаних матеріалів,
  • ідентифікованих маркувань.

Фахівці визначили, що це безпілотник типу "Герань-2" (російський далекобійний ударний безпілотник, також відомий як дрон-камікадзе і "Шахед").

Фото: фрагменти російського "Шахеда" у Молдові (newsmaker.md)

Усі фрагменти направлять на експертизу.

Фахівці відділу вибухових речовин та техніки поліції продовжують розслідування, щоб встановити всі обставини інциденту.

Дрони РФ у Молдові

Раніше РБК-Україна писало, що у березні російський безпілотник виявили на території села Тудора на півдні Молдови. За оцінкою влади, дрон ніс вибухівку.

Крім того, у лютому в Молдові в одному з прикордонних регіонів знайшли невідомий безпілотник. Це вже третій дрон з початку року, який виявляють у країні.

Також у січні у Молдові неподалік від кордону з знайшли черговий російський дрон, який залетів туди під час атаки на Одеську область України. Дрон був споряджений бойовою частиною.

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Російська ФедераціяМолдоваВійна Росії проти УкраїниДрони