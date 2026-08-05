В Молдове обнаружили обломки российского "Шахеда" (фото)

В сельской местности Молдовы нашли фрагменты российского "Шахеда", который, вероятно, взорвался.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление полиции Молдовы, которую передает News Maker.
В Кагульском районе 5 августа обнаружили фрагменты беспилотника типа "Герань-2".
Опасная находка находилась в районе села Веленька Кагульского района.
Были сделаны предварительные исследования:
Специалисты определили, что это беспилотник типа "Герань-2" (российский дальнобойный ударный беспилотник, также известный как дрон-камикадзе и "Шахед").
Фото: фрагменты российского "Шахеда" в Молдове (newsmaker.md)
Все фрагменты будут направлены на экспертизу.
Специалисты отдела взрывчатых веществ и техники полиции продолжают расследование, чтобы установить все обстоятельства инцидента.
Ранее РБК-Украина писало, что в марте российский беспилотник был обнаружен на территории села Тудора на юге Молдовы. По оценке властей, дрон нес взрывчатку.
Кроме того, в феврале в Молдове в одном из приграничных регионов обнаружили неизвестный беспилотник. Это уже третий дрон с начала года, обнаруживаемый в стране.
Также в январе в Молдове неподалеку от границы нашли очередной российский дрон, который залетел туда во время атаки на Одесскую область Украины. Дрон был снаряжен боевой частью.