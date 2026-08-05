У Молдові знайшли уламки російського "Шахеда" (фото)
У сільській місцевості Молдови знайшли фрагменти російського "Шахеда", який, ймовірно, вибухнув.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву поліції Молдови, яку передає News Maker.
Російський "Шахед" у Молдові
У Кагульському районі 5 серпня виявили фрагменти безпілотника на кшталт "Герань-2".
Небезпечна знахідка знаходилася у районі села Веленька Кагульського району.
Були зроблені попередні дослідження:
- знайдених фрагментів,
- конструктивних характеристик,
- використаних матеріалів,
- ідентифікованих маркувань.
Фахівці визначили, що це безпілотник типу "Герань-2" (російський далекобійний ударний безпілотник, також відомий як дрон-камікадзе і "Шахед").
Фото: фрагменти російського "Шахеда" у Молдові (newsmaker.md)
Усі фрагменти направлять на експертизу.
Фахівці відділу вибухових речовин та техніки поліції продовжують розслідування, щоб встановити всі обставини інциденту.
Дрони РФ у Молдові
Раніше РБК-Україна писало, що у березні російський безпілотник виявили на території села Тудора на півдні Молдови. За оцінкою влади, дрон ніс вибухівку.
Крім того, у лютому в Молдові в одному з прикордонних регіонів знайшли невідомий безпілотник. Це вже третій дрон з початку року, який виявляють у країні.
Також у січні у Молдові неподалік від кордону з знайшли черговий російський дрон, який залетів туди під час атаки на Одеську область України. Дрон був споряджений бойовою частиною.