У Молдові знайшли уламки російського "Шахеда" (фото)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву поліції Молдови, яку передає News Maker.

Російський "Шахед" у Молдові

У Кагульському районі 5 серпня виявили фрагменти безпілотника на кшталт "Герань-2".

Небезпечна знахідка знаходилася у районі села Веленька Кагульського району.

Були зроблені попередні дослідження:

знайдених фрагментів,

конструктивних характеристик,

використаних матеріалів,

ідентифікованих маркувань.

Фахівці визначили, що це безпілотник типу "Герань-2" (російський далекобійний ударний безпілотник, також відомий як дрон-камікадзе і "Шахед").

Фото: фрагменти російського "Шахеда" у Молдові (newsmaker.md)

Усі фрагменти направлять на експертизу.

Фахівці відділу вибухових речовин та техніки поліції продовжують розслідування, щоб встановити всі обставини інциденту.

Дрони РФ у Молдові

Раніше РБК-Україна писало, що у березні російський безпілотник виявили на території села Тудора на півдні Молдови. За оцінкою влади, дрон ніс вибухівку.

Крім того, у лютому в Молдові в одному з прикордонних регіонів знайшли невідомий безпілотник. Це вже третій дрон з початку року, який виявляють у країні.