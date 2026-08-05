В Молдове обнаружили обломки российского "Шахеда" (фото)

В сельской местности Молдовы нашли фрагменты российского "Шахеда", который, вероятно, взорвался.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление полиции Молдовы, которую передает News Maker.

Российский "Шахед" в Молдове

В Кагульском районе 5 августа обнаружили фрагменты беспилотника типа "Герань-2".

Опасная находка находилась в районе села Веленька Кагульского района.

Были сделаны предварительные исследования:

найденных фрагментов,

конструктивных характеристик,

использованных материалов,

идентифицированных маркировок.

Специалисты определили, что это беспилотник типа "Герань-2" (российский дальнобойный ударный беспилотник, также известный как дрон-камикадзе и "Шахед").

Фото: фрагменты российского "Шахеда" в Молдове (newsmaker.md)

Все фрагменты будут направлены на экспертизу.

Специалисты отдела взрывчатых веществ и техники полиции продолжают расследование, чтобы установить все обстоятельства инцидента.

Дроны РФ в Молдове

Ранее РБК-Украина писало, что в марте российский беспилотник был обнаружен на территории села Тудора на юге Молдовы. По оценке властей, дрон нес взрывчатку.

Кроме того, в феврале в Молдове в одном из приграничных регионов обнаружили неизвестный беспилотник. Это уже третий дрон с начала года, обнаруживаемый в стране.