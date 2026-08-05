ua en ru
Ср, 05 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Обстрел Киева Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

В Молдове обнаружили обломки российского "Шахеда" (фото)

21:09 05.08.2026 Ср
2 мин
Подобные случаи участились в этом году
aimg Елена Бджола
В Молдове обнаружили обломки российского "Шахеда" (фото) Фото: фрагменты российского дрона "Шахед" в Молдове (newsmaker.md)
Выключи хаос международных новостей! Получай только важное из РБК-Украина в Google

В сельской местности Молдовы нашли фрагменты российского "Шахеда", который, вероятно, взорвался.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление полиции Молдовы, которую передает News Maker.

Российский "Шахед" в Молдове

В Кагульском районе 5 августа обнаружили фрагменты беспилотника типа "Герань-2".

Опасная находка находилась в районе села Веленька Кагульского района.

Были сделаны предварительные исследования:

  • найденных фрагментов,
  • конструктивных характеристик,
  • использованных материалов,
  • идентифицированных маркировок.

Специалисты определили, что это беспилотник типа "Герань-2" (российский дальнобойный ударный беспилотник, также известный как дрон-камикадзе и "Шахед").

Фото: фрагменты российского "Шахеда" в Молдове (newsmaker.md)

Все фрагменты будут направлены на экспертизу.

Специалисты отдела взрывчатых веществ и техники полиции продолжают расследование, чтобы установить все обстоятельства инцидента.

Дроны РФ в Молдове

Ранее РБК-Украина писало, что в марте российский беспилотник был обнаружен на территории села Тудора на юге Молдовы. По оценке властей, дрон нес взрывчатку.

Кроме того, в феврале в Молдове в одном из приграничных регионов обнаружили неизвестный беспилотник. Это уже третий дрон с начала года, обнаруживаемый в стране.

Также в январе в Молдове неподалеку от границы нашли очередной российский дрон, который залетел туда во время атаки на Одесскую область Украины. Дрон был снаряжен боевой частью.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская Федерация Молдова Война России против Украины Дрони
Новости
Под огнем "Эпицентр", ROZETKA и "Новая почта": что известно об ударе РФ по Киеву и области
Под огнем "Эпицентр", ROZETKA и "Новая почта": что известно об ударе РФ по Киеву и области
Аналитика
"Адские санкции" Грэма. Будут ли США усиливать давление на российскую нефть
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина "Адские санкции" Грэма. Будут ли США усиливать давление на российскую нефть