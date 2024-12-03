У Молдові знайшли нові уламки невідомого безпілотника
Уламки невідомого безпілотника було знайдено біля села Підгорень, Оргеєвському районі Молдови. Місцева поліція вже проводить розслідування.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Молдови.
За їх даними, уламки дрона було виявлено у вівторок, 3 грудня. Поліція вже обмежила доступ до місця падіння та проводить комплексне розслідування.
"Поліцейські Оргеєва отримали сигнал про безпілотник, виявлений за межами села Підгорень. Інформацію було негайно передано компетентній владі, а доступ громадян до району падіння безпілотника було обмежено", - уточнили в поліції.
На місці падіння перебувають спеціалізовані служби. Також відомо, що співробітники технічно-вибухового відділу Центру техніко-криміналістичних і судових експертиз Генерального інспекторату поліції проведуть комплексне розслідування літального апарату.
Невідомі дрони у Молдові
Раніше ми писали про те, що 10 листопада, на території Молдови виявили два дрони, що залетіли під час іншої атаки РФ. МЗС Молдови рішуче засудило дії Росії. У Повітряних силах України зазначили, що частина дронів збилася з курсу, опинившись у Білорусі та Молдові.
Також перехожий виявив безпілотник неподалік одного з торгових центрів у столиці Молдови - Кишиневі.
Однак, як заявив міністр оборони Молдови Анатоліє Носатий, наявні радари його країни не мають можливостей ідентифікувати дрони через їх малу відбивальну поверхню.
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