У Молдові знайшли нові уламки невідомого безпілотника

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Молдови.

За їх даними, уламки дрона було виявлено у вівторок, 3 грудня. Поліція вже обмежила доступ до місця падіння та проводить комплексне розслідування.

"Поліцейські Оргеєва отримали сигнал про безпілотник, виявлений за межами села Підгорень. Інформацію було негайно передано компетентній владі, а доступ громадян до району падіння безпілотника було обмежено", - уточнили в поліції.

На місці падіння перебувають спеціалізовані служби. Також відомо, що співробітники технічно-вибухового відділу Центру техніко-криміналістичних і судових експертиз Генерального інспекторату поліції проведуть комплексне розслідування літального апарату.

Невідомі дрони у Молдові

Раніше ми писали про те, що 10 листопада, на території Молдови виявили два дрони, що залетіли під час іншої атаки РФ. МЗС Молдови рішуче засудило дії Росії. У Повітряних силах України зазначили, що частина дронів збилася з курсу, опинившись у Білорусі та Молдові.

Також перехожий виявив безпілотник неподалік одного з торгових центрів у столиці Молдови - Кишиневі.