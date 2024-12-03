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У Молдові знайшли нові уламки невідомого безпілотника

Вівторок 03 грудня 2024 12:35
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У Молдові знайшли нові уламки невідомого безпілотника Ілюстративне фото: у Молдові знайшли нові уламки невідомого безпілотника (facebook.com Ministerul Apărării al Republicii Moldova )
Автор: Наталія Кава

Уламки невідомого безпілотника було знайдено біля села Підгорень, Оргеєвському районі Молдови. Місцева поліція вже проводить розслідування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Молдови.

За їх даними, уламки дрона було виявлено у вівторок, 3 грудня. Поліція вже обмежила доступ до місця падіння та проводить комплексне розслідування.

"Поліцейські Оргеєва отримали сигнал про безпілотник, виявлений за межами села Підгорень. Інформацію було негайно передано компетентній владі, а доступ громадян до району падіння безпілотника було обмежено", - уточнили в поліції.

На місці падіння перебувають спеціалізовані служби. Також відомо, що співробітники технічно-вибухового відділу Центру техніко-криміналістичних і судових експертиз Генерального інспекторату поліції проведуть комплексне розслідування літального апарату.

Невідомі дрони у Молдові

Раніше ми писали про те, що 10 листопада, на території Молдови виявили два дрони, що залетіли під час іншої атаки РФ. МЗС Молдови рішуче засудило дії Росії. У Повітряних силах України зазначили, що частина дронів збилася з курсу, опинившись у Білорусі та Молдові.

Також перехожий виявив безпілотник неподалік одного з торгових центрів у столиці Молдови - Кишиневі.

Однак, як заявив міністр оборони Молдови Анатоліє Носатий, наявні радари його країни не мають можливостей ідентифікувати дрони через їх малу відбивальну поверхню.

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