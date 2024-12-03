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В Молдове обнаружили новые обломки неизвестного беспилотника

Вторник 03 декабря 2024 12:35
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В Молдове обнаружили новые обломки неизвестного беспилотника Иллюстративное фото: в Молдове обнаружили новые обломки неизвестного беспилотника (facebook.com Ministerul Apărării al Republicii Moldova )
Автор: Наталья Кава

Обломки неизвестного беспилотника были обнаружены возле села Подгорень, Оргеевском районе Молдовы, местная полиция уже проводит расследование.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на полицию Молдовы.

По их данным, обломки дрона были обнаружены во вторник, 3 декабря. Полиция ограничила доступ к месту падения и проводит комплексное расследование.

"Полицейские Оргеева получили сигнал о беспилотнике, обнаруженном за пределами села Подгорень. Информация была немедленно передана компетентным властям, а доступ граждан к району падения беспилотника был ограничен", - уточнили в полиции.

На месте падения находятся специализированные службы. Также известно, что сотрудники техническо-взрывного отдела Центра технико-криминалистических и судебных экспертиз Генерального инспектората полиции проведут комплексное расследование летательного аппарата.

Неизвестные дроны в Молдове

Ранее мы писали о том, что 10 ноября, на территории Молдовы обнаружили два дрона, залетевших во время другой атаки РФ. МИД Молдовы решительно осудил действия России. В воздушных силах Украины отметили, что часть дронов сбилась с курса, оказавшись в Беларуси и Молдове.

Такжепрохожий обнаружил беспилотник у одного из торговых центров в столице Молдовы - Кишиневе.

Однако, как заявил министр обороны Молдовы Анатолий Носатый, имеющиеся радары его страны не имеют возможности идентифицировать дроны из-за их малой отражающей поверхности.

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