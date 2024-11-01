У Молдові заявили про "безпрецедентну атаку" перед другим туром виборів

Вибори у Молдові

Нагадаємо, 20 жовтня у Молдові відбулися президентські вибори та референдум щодо перспектив вступу країни до Європейського Союзу.

За підрахунками першого туру виборів, перемогу здобула чинний президент країни Майя Санду. Її кандидатуру підтримали 42,45% виборців.

Однак у зв'язку з тим, що Санду не вдалося набрати 50% голосів, має відбутися другий тур президентських виборів. Він запланований на 3 листопада.

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