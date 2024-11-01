В Молдове заявили о "беспрецедентной атаке" перед вторым туром выборов

Выборы в Молдове

Напомним, 20 октября в Молдове прошли президентские выборы и референдум по перспективам вступления страны в Европейский Союз.

По подсчетам первого тура выборов, победу одержала действующий президент страны Майя Санду. Ее кандидатуру поддержали 42,45% избирателей.

Однако в связи с тем, что Санду не удалось набрать 50% голосов, должен пройти второй тур президентских выборов. Он запланирован на 3 ноября.

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