У Молдові затримали понад 70 людей, які у Сербії готувалися до заворушень на виборах

Молдова, Понеділок 22 вересня 2025 22:59
У Молдові затримали понад 70 людей, які у Сербії готувалися до заворушень на виборах Фото: у Молдові затримали 74 людини за підозрою в підготовці заворушень на виборах (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У Молдові під час обшуків 22 вересня затримали 74 людини, яких підозрюють у проходженні підготовки в Сербії для організації масових заворушень під час парламентських виборів 28 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NewsMaker.

За даними правоохоронців, за операцією стоять російські спецслужби, а підозрювані пов'язані як із молдовськими партіями, так і зі злочинними угрупованнями.

Голова Прокуратури з боротьби з оргзлочинністю Віктор Фуртуне заявив, що розслідування за фактом підготовки масових заворушень почалося ще в липні 2025 року.

За цей час вдалося виявити діяльність групи осіб, які систематично виїжджали до Сербії для участі в навчаннях, спрямованих на дестабілізацію обстановки в країні.

Зокрема, їх навчали в Сербії поводження з вогнепальною зброєю та спецзасобами. За це учасники отримували близько 400 євро.

Глава поліції Віорел Чернеуцяну заявив, що більшість учасників інструктували громадяни Росії. Деяких молдаван переконали поїхати в Сербію на навчання під приводом паломництва, але, опинившись там, їх втягнули в підготовку до заворушень.

Їх навчали, зокрема, того, як діяти в разі затримання правоохоронними органами та притягнення до відповідальності, уточнив Чернеуцяну.

У результаті обшуків влада вилучила зброю, боєприпаси, намети, камуфляжний одяг, паспорти та інші речові докази.

Зазначається, що якщо провину підозрюваних доведуть у суді, їм загрожує від 4 до 8 років в'язниці.

Росія втручається у вибори в Молдові

Нагадаємо, за даними Центру протидії дезінформації РНБО України, Росія розробила багаторівневий план впливу на парламентські вибори в Молдові, які відбудуться 28 вересня.

Мета - зірвати курс країни на вступ до ЄС, дискредитувати президента Маю Санду та посилити позиції проросійських сил.

Раніше президент Молдови звинуватила Росію у втручанні в парламентські вибори країни. За її словами, кампанія дезінформації спрямована також на діаспору.

