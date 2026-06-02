У Молдові заговорили про об'єднання з Румунією і назвали умову

Віцепрем'єр-міністр Молдови Еуджен Осмоческу заявив, що країна може розглянути варіант об'єднання з Румунією, якщо процес вступу до Європейського союзу буде заблоковано або суттєво загальмовано.

Йдеться про потенційне об'єднання з Румунією як запасний варіант, якщо євроінтеграція не дасть результату в очікувані терміни.

"План Б" для Молдови

Віцепрем'єр-міністр Молдови Еуджен Осмоческу в інтерв'ю Euractiv зазначив, що об'єднання з Румунією може розглядатися як альтернативний шлях розвитку держави, якщо перемовини щодо вступу до ЄС після 2028 року будуть заблоковані або істотно сповільняться. Він прямо назвав такий варіант "планом Б".

Водночас він наголосив, що ключовою метою уряду залишається підписання угоди про вступ до Європейського Союзу до кінця 2028 року і просування переговорного процесу без затримок.

Переговори з ЄС і зовнішній тиск

Кишинів продовжує домагатися відкриття перших переговорних кластерів про членство в ЄС і приводить національне законодавство у відповідність до європейських стандартів.

Влада країни також наголошує на посиленні зовнішнього тиску, зокрема гібридних діях з боку Росії, спрямованих на ослаблення підтримки євроінтеграції всередині країни.

Осмоческу підкреслив, що Молдові необхідно отримати чіткий сигнал від Брюсселя про прогрес у переговорах, щоб зберегти підтримку суспільства реформам.

Альтернативні моделі інтеграції

Крім повного членства в ЄС, обговорюються і проміжні формати взаємодії, включно з асоційованою участю.

Такі пропозиції передбачають більш глибоке включення країн-кандидатів у роботу інститутів ЄС без права голосу.

За словами віцепрем'єра, будь-які кроки, які наблизять Молдову до європейських структур, допоможуть зміцнити реформи і знизити суспільну невизначеність.

Можливість об'єднання з Румунією

Осмоческу також підтвердив, що сценарій об'єднання з Румунією може стати предметом розгляду, якщо європейська інтеграція буде зірвана.

Він зазначив тісні культурні та історичні зв'язки між країнами, а також наявність румунського громадянства у значної частини населення Молдови.

За його словами, такий варіант потребуватиме серйозних фінансових і політичних рішень, однак, за його оцінкою, його не можна буде порівняти за масштабом з історичними процесами об'єднання Німеччини.

Водночас він наголосив, що такі сценарії поки що залишаються гіпотетичними, а пріоритетом влади залишається повноцінний вступ Молдови до Європейського союзу.