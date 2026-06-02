В Молдове заговорили об объединении с Румынией и назвали условие

16:39 02.06.2026 Вт
3 мин
Такой сценарий рассматривается как "план Б" на фоне неопределенности в переговорах с ЕС
Анастасия Никончук
В Молдове заговорили об объединении с Румынией и назвали условие Фото: флаг Румынии (GettyImages)
Вице-премьер-министр Молдовы Еуджен Осмоческу заявил, что страна может рассмотреть вариант объединения с Румынией, если процесс вступления в Европейский союз будет заблокирован или существенно заторможен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Euractiv.

Речь идет о потенциальном объединении с Румынией как запасном варианте, если евроинтеграция не даст результата в ожидаемые сроки.

"План Б" для Молдовы

Вице-премьер-министр Молдовы Еуджен Осмоческу в интервью Euractiv отметил, что объединение с Румынией может рассматриваться как альтернативный путь развития государства, если переговоры о вступлении в ЕС после 2028 года окажутся заблокированными или существенно замедлятся. Он прямо назвал такой вариант "планом Б".

При этом он подчеркнул, что ключевой целью правительства остается подписание соглашения о вступлении в Европейский союз до конца 2028 года и продвижение переговорного процесса без задержек.

Переговоры с ЕС и внешнее давление

Кишинев продолжает добиваться открытия первых переговорных кластеров о членстве в ЕС и приводит национальное законодательство в соответствие с европейскими стандартами.

Власти страны также отмечают усиливающееся внешнее давление, в том числе гибридные действия со стороны России, направленные на ослабление поддержки евроинтеграции внутри страны.

Осмоческу подчеркнул, что Молдове необходимо получить четкий сигнал от Брюсселя о прогрессе в переговорах, чтобы сохранить поддержку общества реформам.

Альтернативные модели интеграции

Помимо полного членства в ЕС, обсуждаются и промежуточные форматы взаимодействия, включая ассоциированное участие.

Такие предложения предполагают более глубокое включение стран-кандидатов в работу институтов ЕС без права голоса.

По словам вице-премьера, любые шаги, которые приблизят Молдову к европейским структурам, помогут укрепить реформы и снизить общественную неопределенность.

Возможность объединения с Румынией

Осмоческу также подтвердил, что сценарий объединения с Румынией может стать предметом рассмотрения, если европейская интеграция будет сорвана.

Он отметил тесные культурные и исторические связи между странами, а также наличие румынского гражданства у значительной части населения Молдовы.

По его словам, такой вариант потребует серьезных финансовых и политических решений, однако, по его оценке, он не будет сопоставим по масштабу с историческими процессами объединения Германии.

В то же время он подчеркнул, что подобные сценарии пока остаются гипотетическими, а приоритетом властей остается полноценное вступление Молдовы в Европейский союз.

Напоминаем, что Румыния заявляет о готовности приступить к переговорам о возможном объединении с Молдовой в случае, если такая инициатива получит поддержку в Кишиневе и будет соответствовать воле граждан. В Бухаресте подчеркивают, что подобное решение должно основываться на демократическом выборе населения и согласии обеих сторон.

