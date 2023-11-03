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У Молдові заборонили пов'язаній із РФ партії брати участь у місцевих виборах

Молдова, П'ятниця 03 листопада 2023 21:05
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У Молдові заборонили пов'язаній із РФ партії брати участь у місцевих виборах Фото: прем'єр-міністр Дорін Речан (facebook com recean md)
Автор: Дмитро Браславський

Партію "Шанс", афілійовану з проросійським політиком Іланом Шором, було виключено із загальних місцевих виборів у Молдові, запланованих на 5 листопада.

Про це заявив прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан, повідомляє РБК-Україна з посиланням на NewsMaker.

"Вони хочуть розколоти нашу країну, розділити її, розпалити сепаратизм і занурити її в хаос і насильство. Ми зобов'язані втрутитися, і ігнорувати такі напади не тільки аморально, а й протизаконно. РФ не може увійти в Молдову з танками, як увійшла в Україну, але входить з організованою злочинністю", - йдеться в заяві.

За його словами, на засіданні Комісії з надзвичайних ситуацій Молдови заслухали звіти правоохоронних органів, провели інвентаризацію доказів, проаналізували дії державних установ і встановили, що спроби руйнування конституційного ладу підтверджено і задокументовано.

"Рішення ухвалено з міркувань національної безпеки в умовах гібридної війни, яку веде Росія в Молдові: реєстрацію конкурентів на виборах, призначених партією "Шанс" на загальних місцевих виборах 5 листопада, 2023 рік скасовують", - заявив Речан.

РФ намагається впливати на Молдову

Раніше президент Молдови Майя Санду заявляла, що РФ використовує різні методи, зокрема готівку і банківські картки, випущені в Дубаї, для переправлення грошей у Молдову з метою підкупу виборців.

Речник парламенту країни Ігор Гросу також повідомив, що в Молдові заборонять участь у виборах для представників забороненої проросійської партії "Шор".

Також Санду заявила, що Росія підкуповує виборців на місцевих виборах у Молдові, які відбудуться цими вихідними. Вона спрямовує гроші прокремлівським політичним партіям.

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