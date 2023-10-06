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Санду заявила, що Пригожин хотів повалити владу в Молдові

П'ятниця 06 жовтня 2023 18:45
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Санду заявила, що Пригожин хотів повалити владу в Молдові Фото: Майя Санду (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Найманці приватної військової компанії "Вагнера" та її ватажок Євген Пригожин стояли за спробою державного перевороту в Молдові.

Про це заявила президент Молдови Майя Санду, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

Вона уточнила, що Євген Пригожин планував переворот на початку цього року.

"За наявною у нас інформацією, це був план, підготовлений командою Пригожина. Ситуація дійсно драматична, і ми повинні захистити себе", - сказала Санду.

Вона додала, що вони хотіли спонукати антиурядові протести стати насильницькими.

Росія націлилася на вибори в Молдові

Також вона повідомила, що РФ використовує різні методи, зокрема готівку і банківські картки, випущені в Дубаї, для переправлення грошей у Молдову з метою підкупу виборців.

Цього тижня Санду звернулася до ЄС із проханням запровадити санкції проти компаній, пов'язаних із проросійським політиком Молдови Ілоном Шором, які він використовує для продовження перекачування грошей у країну.

Санду сказала, що у неї є докази того, що Росія спеціально націлилася на місцеві вибори, щоб отримати політичний імпульс перед президентськими виборами наступного року і парламентськими виборами 2025 року.

Спецслужби Молдови виявили щонайменше 20 мільйонів євро, які РФ переказує в країну в політичних цілях.

Переворот у Молдові

Президент України Володимир Зеленський у лютому заявив, що українська розвідка перехопила російський план щодо руйнування політичної ситуації в Молдові. Його ціллю було руйнування Москвою демократичного порядку цієї країни та захоплення влади.

Президент Молдови Мая Санду повідомила, що Росія всіма силами намагається встановити проросійську владу в Молдові, щоб використати територію країни у війні проти України, як Кремль уже використовує територію Білорусі.

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Російська Федерація Молдова ПВК Вагнера Євген Пригожин
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