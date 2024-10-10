У Молдові заблокували низку проросійських Telegram-каналів

Як пише видання, заблокованими виявились канал самого Шора, його близької соратниці Марини Таубер, очільниці автономного регіону Гагаузія Євгенії Гуцул та ще кількох політиків. Під блокування також потрапив канал "Евразія", який належить пов’язаній з Шором організації, та новинний Telegram-канал Gagauzinfo.MD.

У відповідь на це формальний лідер партії "Шанс", раніше партія "Шор", Олексій Лунгу заявив, що напередодні заблокували також його сторінки у Facebook та Instagram. Однак не зрозуміло, з якими поясненнями це зробила компанія Meta.

Хто такий Ілан Шор

Проросійський молдовський політик, чия партія організовує протести проти проєвропейської влади країни.

У 2017 році Кишинівський суд засудив його до 7 років і 6 місяців ув'язнення у справі про викрадення мільярда доларів із банківської системи Молдови. Це рішення було оскаржено, і Шор опинився під судовим контролем. Після зміни влади у 2019 році він втік з країни.

26 жовтня 2022 року США та Великобританія ввели санкції проти Шора через його зв'язки з урядом Росії.