RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

В Молдове заблокировали ряд пророссийских Telegram-каналов

Иллюстративное фото: в Молдове заблокировали ряд пророссийских Telegram-каналов (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

В Молдове исчез доступ к Telegram-каналам беглого олигарха Илана Шора и других его соратников. При переходе на эти каналы на экране появляется надпись "Этот канал недоступен, поскольку нарушал местное законодательство".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Newsmaker.

Как пишет издание, заблокированы оказались канал самого Шора, его близкой соратницы Марины Таубер, главы автономного региона Гагаузия Евгении Гуцул и еще нескольких политиков. Под блокировку также попал канал "Евразия", принадлежащий связанной с Шором организации, и новостной Telegram-канал Gagauzinfo.MD.

В ответ на это формальный лидер партии "Шанс", ранее партия "Шор", Алексей Лунгу заявил, что накануне заблокировали его страницы в Facebook и Instagram. Однако непонятно, с какими объяснениями это сделала компания Meta.

Кто такой Илан Шор

Пророссийский молдавский политик, чья партия организует протесты против проевропейских властей страны.

В 2017 году Кишиневский суд приговорил его к 7 годам и 6 месяцам заключения по делу о похищении миллиарда долларов из банковской системы Молдовы. Это решение было оспорено, и Шор оказался под судебным контролем. После смены власти в 2019 году он скрылся из страны.

26 октября 2022 года США и Великобритания ввели санкции против Шора из-за его связей с правительством России.

Отношения России и Молдовы

Ранее РБК-Украина писала о том, что спикер парламента Молдовы Игорь Гросузаявлял , что Россия планирует сорвать процесс предстоящих выборов в Молдове. А президент Молдовы Майя Санду говорила, что Молдова является объектом российского вмешательства , потому что РФ хочет сорвать интеграцию страны и ЕС.

На днях депутаты Европарламента приняли резолюцию по решительной оговорке против дальнейших попыток России сорвать проевропейский курс Молдовы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
МолдоваTelegram