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ЄС хоче посилити допомогу Молдові через загрози з боку Росії

Середа 09 жовтня 2024 21:50
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ЄС хоче посилити допомогу Молдові через загрози з боку Росії Ілюстративне фото: ЄС хоче посилити допомогу Молдові через загрози з боку Росії (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Депутати Європарламенту ухвалили резолюцію щодо рішучого застереження проти подальших спроб Росії зірвати проєвропейський курс Молдови.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Європарламенту.

Зазначається, що резолюцію було схвалено 508 голосами. У ній євродепутати засудили ескалацію зловмисної діяльності, втручання і гібридних операцій Росії напередодні президентських виборів і конституційного референдуму щодо євроінтеграції, які відбудуться в Молдові 20 жовтня.

Зокрема, Європарламент звернув увагу на роль проросійських молдовських олігархів і російського телеканалу RT.

Окрім того вони закликали ЄС та держави-члени надати Молдові всю необхідну допомоги для зміцнен ня її інституційних механізмів та здатності реагувати на гібридні загрози.

Окремо вони закликали до додаткових санкцій проти політичних акторів, котрі дестабілізують ситуацію у Молдові.

"На тлі посилення російського втручання резолюція закликає Раду ЄС запровадити додаткові санкції проти осіб, котрі підривають суверенітет Молдови. Депутати Європарламенту також закликають країни і території, що приймають розшукуваних молдовських втікачів, таких як Ілан Шор і Володимир Плахотнюк, видати їх Молдові для судового розгляду", - мовиться у тексті резолюції.

Проросійська діяльність у Молдові

Нагадаємо, що у Молдові 20 жовтня відбудеться референдум на якому виборці мають вирішити, чи підтримують введення європейської інтеграції до конституції країни.

Також 20 жовтня в Молдові відбудуться вибори президента Молдови. Однак дані розвідок низки країн свідчать про те, що Росія спробує вплинути на їхній результат і не допустити перемоги прозахідної Маї Санду.

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