У Молдові впали два російських фальш-дрони: у ГУР пояснили, чим вони відрізняються

Як зазначили в ГУР, протягом жовтня 2024 року Росія застосувала проти України понад 2000 БПЛА. Приблизно половина з цих безпілотників - приманки або фальш-цілі, якими Росія намагається відволікти увагу та перевантажити українську ППО.

"Пародія" - один із основних дронів-приманок, які агресор масово застосовує у повітряних атаках. Ці БПЛА не мають бойової частини. Вони набагато менші та дешевші за shahed-136/ґерань-2, але завдяки лінзі Люнеберга радіолокаційно імітують їх, пояснили у розвідці.

Дослідження російських "пародій” засвідчило, що навіть примітивний "фанерний" дрон Росія не здатна виготовити самостійно.

Модуль польотного контролера "пародії" містить компоненти, виготовлені компаніями з КНР (Ebyte, Jiashan Jinchang Electron, Yangzhou Yangjie Electronic Technology), США (Texas Instruments, Cypress Semiconductor, InvenSense), Швейцарії (STMicroelectronics) та Тайваню (SONiX Technology).

Атаки дронами

Раніше у британській розвідці заявили, що Росія змогла наростити виробництво дронів-камікадзе та збільшила інтенсивність ударів по Україні. Тому високі показники, що спостерігаються у вересні та жовтні, стануть нормою.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, у серпні, вересні та жовтні 2024 року Росія випустила по Україні 4300 ударних безпілотників.

На території Молдови 10 листопада після нічної російської атаки дронів проти України знайшли два дрони. МЗС Молдови "рішуче засудило" дії РФ.