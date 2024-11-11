В Молдове упали два российских фальш-дрона: в ГУР пояснили, чем они отличаются

Как отметили в ГУР, в течение октября 2024 года Россия применила против Украины более 2000 БПЛА. Приблизительно половина из этих беспилотников - приманки или фальш-цели, которыми Россия пытается отвлечь внимание и перегрузить украинскую ПВО.

"Пародия" - одна из основных дронов-приманок, которые агрессор массово применяет в воздушных атаках. Эти БПЛА не имеют боевой части. Они намного меньше и дешевле shahed-136/герань-2, но благодаря линзе Люнеберга радиолокационно имитируют их, объяснили в разведке.

Исследование российских "пародий" показало, что даже примитивный "фанерный" дрон Россия не способна изготовить самостоятельно.

Модуль полетного контроллера "пародии" содержит компоненты, изготовленные компаниями из КНР (Ebyte, Jiashan Jinchang Electron, Yangzhou Yangjie Electronic Technology), США (Texas Instruments, Cypress Semiconductor, InvenSense), Швейцарии (STMicroelectronics) и Тайваня (SO

Атаки дронов

Ранее в британской разведке заявили, что Россия смогла нарастить производство дронов-камикадзе и увеличила интенсивность ударов по Украине. Поэтому высокие показатели, наблюдаемые в сентябре и октябре, станут нормой.

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, в августе, сентябре и октябре 2024 года Россия выпустила по Украине 4300 ударных беспилотников.