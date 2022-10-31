У Молдові впала російська ракета, яку збила українська ППО

"Сьогодні вранці в північному кінці міста Наславча в Республіці Молдова, що на кордоні з Україною, впала ракета, збита українською протиповітряною системою", - сказано в ньому.

Інформації щодо жертв немає, проте пошкоджені вікна кількох будинків у Наславчі.

За інформацією від української влади, сьогодні вранці була здійснена атака безпілотників на Дністровську дамбу, що знаходиться на відстані 10 км від дамби Наславча.

Російська атака не пошкодила дамбу, але пошкоджень зазнали електричні компоненти, пов’язані з нею.

Українська влада заявляє, що наразі загрози повені немає. Сили МВС оточили район падіння ракети, щоб уникнути можливої небезпеки, на місці працює документальна група.