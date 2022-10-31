UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Молдові впала російська ракета, яку збила українська ППО

Фото: у Молдові впала російська ракета, яку збила українська ППО (facebook.com/MinisterulAfacerilorInterneRM)
Автор: Єлизавета Драбкіна

На півночі Молдови впала російська ракета, яку збила українська система протиповітряної оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МВС Молдови.

"Сьогодні вранці в північному кінці міста Наславча в Республіці Молдова, що на кордоні з Україною, впала ракета, збита українською протиповітряною системою", - сказано в ньому.

Інформації щодо жертв немає, проте пошкоджені вікна кількох будинків у Наславчі.

За інформацією від української влади, сьогодні вранці була здійснена атака безпілотників на Дністровську дамбу, що знаходиться на відстані 10 км від дамби Наславча.

Російська атака не пошкодила дамбу, але пошкоджень зазнали електричні компоненти, пов’язані з нею.

Українська влада заявляє, що наразі загрози повені немає. Сили МВС оточили район падіння ракети, щоб уникнути можливої небезпеки, на місці працює документальна група.

Зазначимо, що сьогодні українські сили ППО збили 44 з 50 російських ракет.

Усі подробиці ранкового масованого обстрілу з боку Росії 31 жовтня - читайте у підбірці РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
МолдоваВійна Росії проти України